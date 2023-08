Wer steigt auf, wer ab? Hier geht’s zur Landesliga-Umfrage

Essen. Wo landen die Landesligisten aus Essen, Mülheim und Hattingen? Das möchten wir von Ihnen wissen. Hier geht es zur Umfrage – machen Sie mit.

Bevor die Landesliga an diesem Wochenende startet, zählt bei der großen Landesliga-Umfrage Ihre Meinung: Was trauen Sie den Landesligisten aus Essen (FC Kray, SG Schönebeck, SpVgg Steele, VfB Frohnhausen, ESC Rellinghausen), Mülheim (VfB Speldorf, BW Mintard) und Hattingen (SF Niederwenigern) zu. Wer spielt oben mit, für wen wird es eng?

Fußball-Landesliga: SG Schönebeck

Nach über zehn Jahren Abstinenz kehrte die SG Schönebeck zur Saison 2023/24 zurück in die Landesliga. Personell änderte sich nicht viel. Der Aufstiegskader um Kapitän Dennis Wibbe blieb weitestgehend erhalten und wurde auf einigen Positionen mit Spielern der eigenen Jugend und der U19-Junioren anderer Vereine verstärkt. Schmerzhaft hingegen könnte der Abgang von Top-Torjäger Robin Barth werden, der zum Konkurrenten VfB Frohnhausen zurückkehrt und wohl nicht eins zu eins zu ersetzten ist. Als Saisonziel kommuniziert der Aufsteiger um Trainer Olaf Rehmann den Klassenerhalt.

Hat die SGS nach oben geführt: Olaf Rehmann. Foto: Thorsten Tillmann / FUNKE Foto Services

Fußball-Landesliga: SpVgg Steele

Die Spielvereinigung aus Steele hält sich bereits seit der Saison 2019/20 in der Landesliga. In den vergangenen vier Spielzeiten reichte das Abscheiden vom Beinahe-Abstieg bis zu komfortablen Mittelfeldplätzen. Zuletzt schloss sich einem guten Saisonendspurt, eine überzeugende Vorbereitung an. Trainer Dirk Möllensiep bleibt bescheiden: Ziel Klassenerhalt.

Fußball-Landesliga: VfB Frohnhausen

Der VfB Frohnhausen geht in seine sechste Landesligasaison in Folge. Mit zahlreichen Zu- und Abgängen war der VfB besonders fleißig auf dem Transfermarkt. Das grunderneuerte Team spielte eine blitzsaubere Vorbereitung. Der VfB gewann alle Testspiele und den Preußen-Cup. Abgeschlossen ist die Planung für die Landesligasaison noch nicht – Trainer Issam Said wünscht sich einen Linksverteidiger und einen weiteren Offensivspieler.

Fußball-Landesliga: FC Kray

Von der Oberliga in die Landesliga: Der FC Kray hat ebenfalls einen Umbruch vollzogen. Der Anspruch an die Mannschaft um Neu-Trainer Sebastian Amendt ist hoch. Das Kapitel Landesliga soll kein langes werden. Unruhe hatte zuletzt Neuzugang Rafael Koczor verursacht. Der ehemalige Reservetorhüter von Rot-Weiss Essen wurde mit einer achtwöchigen Sperre belegt und wird Kray beim Saisonauftakt fehlen.

Der FC Kray hat sich runderneuert. Was ist denn drin in dieser Saison? Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Fußball-Landesliga: ESC Rellinghausen

Der ESC Rellinghausen ist der etablierteste Essener Landesligist. Seit der Saison 2007/08 spielt der Verein aus dem Essener Süden in der Landesliga. In der vergangenen Spielzeit war das Team von Trainer Sascha Behnke dem Abstieg nur knapp entronnen. Auch in der Saisonvorbereitung lief nicht alles rund. Trotz vielversprechender Neuzugänge, bremsten Verletzungssorgen Rellinghausen immer wieder aus.

Fußball-Landesliga: Blau-Weiß Mintard

Blau-Weiß Mintard geht in die fünfte Landesligasaison in Folge. Mit Trainer Guido Contrino, der vergangenen Winter übernahm, und einem nahezu unveränderten Kader sollte Mintard auch in der kommenden Spielzeit wenig mit den Abstiegsplätzen zu tun haben. Mit Serkan Güzel (TVD Velbert) hatte Blau-Weiss einen namhaften Abgang zu vermelden. Einige vielversprechende Neuzugänge und Probespieler testete Mintard in der Vorbereitung. Ziel der Mülheimer: einstelliger Tabellenplatz.

Fußball-Landesliga: VfB Speldorf

VfB Speldorf stieg vergangene Saison wieder in die Landesliga auf. Den Tiefpunkt der Bezirksligazugehörigkeit möchte man in Speldorf schnell hinter sich lassen, nachdem die Mülheimer in den letzten Jahrzehnten ausschließlich Landesliga- und Oberligafußball spielten. Dafür durchlief das Team um den neuen Trainer Bartosz Maslon einen Umbruch. Elf Zu- und ein Duzend Abgänge sprechen eine deutliche Sprache. In der Vorbereitung gewannen sie den MWB-Cup und setzten sich im Finale gegen Ligakonkurrenten BW Mintard durch.

Die Zeit in der Bezirksliga ist für Bartosz Maslons VfB Speldorf abgelaufen. Foto: Christoph Wojtyczka / FFS

Fußball-Landesliga: SF Niederwenigern

Die Sportfreunde Niederwenigern gehören dem Favoritenkreis der Landesliga an, nachdem sie in der vergangenen Spielzeit im Kampf um den direkten Wiederaufstieg in die Oberliga nur gegen Adler Union Frintrop das Nachsehen hatten. Marcel Kraushaars Team wurde für die kommenden mit einigen Spieler aus der eigenen Jugend ergänzt. Der Anspruch bleibt unverändert.

