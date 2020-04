Karl-Heinz Weißenfels ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Erst jetzt erreichte uns diese traurige Nachricht, was irgendwie bezeichnend ist für diesen Mann, der über Jahrzehnte eher im Hintergrund wirkte, sich aber durch unermüdliches Engagement vielerorts nahezu unentbehrlich gemacht hatte.

Am Maria-Wächtler-Gymnasium, wo der Studiendirektor für Deutsch und Sport auch nach seiner Pensionierung (2004) noch einen Literaturkurs leitete. Oder beim Handball-Bundesligisten Tusem Essen, wo er an der Seite von Klaus Schorn, dem ehemaligen Macher auf der Margarethenhöhe, die sportlichen Glanzzeiten des Klubs hautnah miterlebt hatte. „Ein richtig guter Handballspieler war ich nie, ich war eher ein guter Leichtathlet“, gab Weißenfels zu.

Studiendirektor am Maria-Wächtler-Gymnasium

Doch als der Sportlehrer die Stadtmeisterschaften im Schulhandball koordinierte, entdeckte er seine Leidenschaft für diesen Sport. Nachdem das Wächtler-Gymnasium 1969 den Titel geholt hatte, fragte der damalige Bundesligist SC Phönix bei ihm an, ob er eine Jugendmannschaft im Klub übernehmen wolle. Das war der Einstieg. Wenig später wurde aus dem Jugendtrainer ein Hallensprecher, der sich nach mehr als 25 Jahren am Mikrofon den Titel „Stimme der Grugahalle“ erworben hatte.

Weißenfels begleitete nicht nur Handballspiele in der Grugahalle. Auch bei Fecht- oder Judo-Weltmeisterschaften oder bei Tennisturnieren mit Boris Becker machte Weißenfels die Ansagen und beim Fußball-Oberligisten ETB am Uhlenkrug saß er später ebenfalls in der Sprecherkabine. Zuletzt war er Anfang Januar beim EM-Test der Handballer gegen Island in der Mannheimer SAP-Arena im Einsatz.

Klaus Schorn holte ihn zum Tusem

Als der SC Phönix in die Pleite rutschte, holte ihn Klaus Schorn zum Tusem, wo Weißenfels bei den Europacup-Touren als Reiseleiter mit Ruhe und Geduld die eine oder andere organisatorische Hürde aus dem Weg räumte. Diese Qualität gefiel auch dem Deutschen Handball-Bund (DHB), der den Essener als Teamleiter einsetzte, der bundesweit die Gegner der Nationalmannschaften betreute. Bei der Frauen-WM 2017 war Weißenfels für Slowenien zuständig, bei der Männer-WM 2019 waren die Mazedonier „seine“ Mannschaft.

„Mit seiner ebenso herzlichen wie professionellen Art hat er Gastlichkeit gelebt“, sagt der DHB-Vorstand Mark Schober. Karl-Heinz Weißenfels war bis zu seinem Lebensende am Ball. Wir werden ihn vermissen.