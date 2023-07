Adler Osterfeld (in Rot) wurde Meister der Bezirksliga, der FC Kray (in Blau) Vizemeister. Nun gab es Ärger um den Wechsel der Osterfelder zu Rot-Weiß Oberhausen.

Frauenfußball Wegen RW Oberhausen: Frauenfußball am Niederrhein in Aufruhr

Essen. Rot-Weiß Oberhausen übernimmt das Spielrecht von Adler Osterfeld. Das wollen sich andere Klubs nicht gefallen lassen. Der FVN unter Druck.

Sportlich war am Ende der Saison 2022/23 alles geklärt. Die Frauenmannschaft von Adler Osterfeld stieg als Meister der Bezirksliga in die Landesliga auf, für den Tabellenzweiten FC Kray bedeutete dies ein weiteres Jahr in der Bezirksliga.

Abfinden wollten sich die Essener damit aber nicht. Nicht etwa, weil Adler Osterfeld aufsteigen sollte, sondern viel mehr, weil der Großteil der Aufstiegsmannschaft zu Rot-Weiß Oberhausen wechselte – und nach einer Entscheidung des Verbandes das Startrecht für die Landesliga gleich mitnahm. Das schmeckte Kray nicht – der Essener Klub legte Protest ein, dem sich mehrere Vereine anschlossen und beim Fußballverband Niederrhein ihren Unmut äußerten.