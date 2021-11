Handball Was Tusem Essen in den nächsten Spielen besser machen muss

Essen. Nach drei Niederlagen in Folge ist der Aufstiegsaspirant aus Essen etwas abgerutscht. Trainer Naji will diese Phase aber nicht dramatisieren.

Auf dem Weg zurück ins Handball-Oberhaus ist der Tusem Essen abgerutscht und ein paar Treppenstufen hinuntergestürzt. Das Team von der Margarethenhöhe hat durch das bittere 24:33 gegen die HSG Nordhorn-Lingen die dritte Niederlage gegen einen direkten Konkurrenten in Folge kassiert und muss sich daher mit Tabellenrang sechs vorerst begnügen. Der Aufstiegskandidat aus Essen schwächelt enorm und steckt in der schwierigsten Phase der Saison.

„Man muss die drei Niederlagen etwas relativieren, denn wir verlieren gegen drei Topteams der Liga. Dennoch ist es unser Anspruch, aus diesen Spielen etwas mitzunehmen“, sagte Trainer Jamal Naji nach der Schlappe gegen Nordhorn-Lingen. Sichtlich geknickt wirkte der 35-Jährige, der bei einigen Fans im Umfeld derzeit kritisch beäugt wird.

Weitere Themen

Beim Tusem Essen sehen einige Arbeit von Trainer Naji kritisch

Plötzlich, weil es nun nicht nach Plan läuft, scheint der bereits feststehende Abgang zum Bergischen HC eine Rolle zu spielen. Zudem werfen ihm seine Kritiker vor, nicht genügend taktische Flexibilität im Spiel an den Tag zu legen. Zumindest gegen Nordhorn sah man keine klare Verbesserung während der Partie. Naji selbst meint die Stärken dieses Mal in der Defensive ausgemacht zu haben, zeigte sich vor allem mit der Leistung seiner Torhüter nicht zufrieden.

Auch Lucas Diederich im Tor von Tusem Essen erwischte gegen Nordhorn-Lingen einen schwachen Tag. Foto: Michael Gohl

Außerdem monierte er erneut einige Fehlwürfe aus aussichtsreichen Positionen, satte 16 vergebene Chancen seiner Spieler musste der Trainer mit ansehen. „Wir müssen viele Dinge jetzt aufarbeiten und an ein paar Stellschrauben drehen. Es ist eine Frage des Selbstbewusstseins jedes einzelnen Spielers. Wir werden jetzt weniger taktisch im Training machen, dafür auch viele Einzelgespräche führen“, erklärt Jamal Naji.

Frecher und mutiger Charakter aus Erstliga-Zeiten verschwunden

Seiner Mannschaft war zuletzt kaum Spielfreude anzumerken. Dieser freche und mutige Charakter scheint dem Erstliga-Absteiger abhandengekommen zu sein. Das Team, das in der vergangenen Saison Spitzenklubs wie den THW Kiel und die SG Flensburg-Handewitt vor einige Probleme stellte und mit ihnen phasenweise auf Augenhöhe spielte, war in den letzten drei Partien nicht wiederzuerkennen. Viel zu behäbig im Angriff und recht instabil in der Abwehr wirkte der Tusem, weshalb seine Gegner nicht allzu große Schwierigkeiten hatten.

Schwache Wurfquoten von den sonst recht abschlussstarken Dennis Szczesny oder Markus Dangers sowie einige unglückliche Fehler von Lucas Firnhaber oder die schwankenden Leistungen der Torhüter sorgen dafür, dass die Essener in ein Formtief geschlittert sind. Aus dem gilt es sich schnellstens zu befreien, wenn es am Saisonende mit dem direkten Wiederaufstieg klappen soll. Denn die Konkurrenz lässt bislang kaum Federn und konnte sich schon etwas vom Tusem absetzen.

Trainer Naji sieht Leistungstief als vorübergehend an

Naji ist sich aber sicher, dass dieses Leistungstief seiner Mannschaft nur temporär ist und keine großen Sorgen bereiten sollte: „Wir müssen die Zeit gut nutzen, um zum Beispiel unsere Wurfquoten zu verbessern. Und dann kommen wieder ein bis zwei Spiele, in denen wir unsere Punkte holen und so eine Phase wie jetzt ist wieder vergessen.“

Doch dafür müssen erst einmal Punkte geholt werden. Eine Selbstverständlichkeit ist das in der zweiten Liga nicht, dafür ist die Konkurrenz zu stark. Mut macht dem Trainer die anstehende Rückkehr von Jonas Ellwanger, der beim kommenden Heimspiel gegen den VfL Lübeck-Schwartau (26. November) schon auf einen Einsatz hoffen darf. „Durch ihn werden wir wieder deutlich mehr Optionen haben“, freut sich Naji schon auf seinen Kapitän, der wegen eines Kreuzbandrisses elf Monate ausgefallen war. Ein Lichtblick also in diesem bislang sehr trüben Essener November.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt’s hier:Essen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen