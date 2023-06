Was die Spvg Schonnebeck und SuS Haarzopf nun verbindet

Essen. Die beiden Essener Fußballklubs intensivieren ihre guten Kontakte und werden in Zukunft auf vielen Ebenen ihre Zusammenarbeit vertiefen.

Was verbindet den Schonnebecker Schetters Busch und den Haarzopfer Föhrenweg? Neben der favorisierten Farben Grün und Weiß in Zukunft auch das Vorantreiben gemeinsamer Interessen und Projekte. Denn ab der kommenden Spielzeit 2023/2024 werden SuS Haarzopf und die Spielvereinigung Schonnebeck offizielle Kooperationspartner.

Die Ausbildung junger Talente steht im Vordergrund

Neben der Ausbildung junger Talente, soll auch die Heranführung dieser an den Seniorenbereich und idealerweise auch an das Oberliganiveau im Fokus stehen. Hier sehen beide Vereine die Basis auf beiden Seiten als hervorragende Voraussetzung. Dass ein enger Kontakt zwischen den Clubs besteht, ist kein Geheimnis. Sind doch mit Cheftrainer Marco Guglielmi, Sportdirektor Marc Enger, Nils Zander, Marcel Grote, Thomas Denker, Markus Heppke, Timo Patelschick, Kreshnik Vladi, Matthias Lierhaus, Sebastian Hoffmann, Marcel Kirchmayer, Damian Bartsch sowie Maurice Gräler zahlreiche Ex-Schwalben in Haarzopf aktiv.

Der ohnehin schon gute Kontakt wird nun intensiviert und in die Zukunft talentierter junger Fußballer investiert. Dass freut natürlich die Schonnebecker Sturmlegende und heutigen Haarzopfer Sportdirektor Marc Enger besonders: „Mit Schonnebeck haben wir den idealen Kooperationspartner für unseren Verein gefunden. Die SpVg Schonnebeck ist für mich der bestgeführte Verein in ganz Essen und steht für absolute Seriosität im Fussballgeschäft. Ihre Jugendabteilung, die sogenannten Jungschwalben sind ein Paradebeispiel für gute Jugendarbeit! Wir hoffen den Weg in den Seniorenbereich von der ein oder anderen Jungschwalbe positiv mitzugestalten und den kommenden Stars den Weg in die Oberliga zu erleichtern. Ein besonderer Dank geht an Christian Leben und Dirk Tönnies, die dieses Projekt ermöglicht haben.“

Zusammenarbeit geht über das Sportliche hinaus

Neben den sportlichen Aspekten wollen beide Vereine aber auch in anderen Bereichen zusammenarbeiten und sich gegenseitig behilflich sein, sich weiterzuentwickeln. Demnach bewertet auch Christian Leben, sportlicher Leiter der SpVg Schonnebeck, die gemeinsame Zusammenarbeit ähnlich euphorisch: “Da unsere zweite Mannschaft derzeit lediglich in der Kreisliga A spielt, haben wir mit Haarzopf, spätestens nach dem erfolgreichen Bezirksliga-Aufstieg, den idealen Verein gefunden, wo wir bestens unsere jungen Spieler aufbauen und entwickeln können, die nicht gleich auf Anhieb den Sprung von der Jugend in die Oberliga schaffen.

Nicht nur mit Marc Enger, sondern mit vielen weiteren Verantwortlichen besteht seit Jahren ein freundschaftliches Verhältnis. Der SuS hat sich in den letzten Jahren ein super Umfeld aufgebaut, sie haben einen guten Trainer und verfolgen ähnliche sportliche Ansätze wie wir. Außerdem gibt es noch weitere Themenfelder, wo beide Vereine voneinander profitieren können. Es ist eine positive Kooperation für beide Seiten.“

Beide Vereine freuen sich auf die angestrebte Kooperation und hoffentlich viele gemeinsame erfolgreiche Jahre.

