Was die ETB Miners in Recklinghausen optimistisch stimmt

Essen Nach dem Halbfinaleinzug im WBV-Pokal wollen die Essener auch gegen den Liga-Rivalen wieder zurück in die Erfolgsspur. Viel Arbeit für Defense.

Basketball-Erstregionalligist ETB Miners steht im WBV-Pokal-Halbfinale: Das Team von Lars Wendt setzte sich beim Zweitregionalligisten RheinStars Köln II mit 105:78 souverän durch, der Headcoach schien dabei selbst ein wenig überrascht ob des klaren Sieges. „Wir hatten im ersten Viertel noch ein wenig Anlaufschwierigkeiten, dann aber war es sehr souverän.“

Vielleicht lag es auch an der kleinen Zwangspause, die die Essener einlegen mussten nach der witterungsbedingten Absage des Pokalspiels eine Woche zuvor und dem spielfreien Wochenende. Immerhin auch Zeit, Wehwehchen und Verletzungen auszukurieren und Energie zu tanken. „Wir hatten den Jungs auch ein paar Tage freigegeben, ich glaube, das hat allen ganz gutgetan. Unsere Intensität auf dem Feld war gut.“

Justin Andrew und Alexander Herbort wieder dabei

Weil der ETB sehr früh die Weichen auf Sieg gestellt hatte, durften sich Justin Andrew (nach einem Muskelfaserriss) und Alexander Herbort (nach Adduktoren-Problemen) noch ein bisschen schonen. „Beide werden dann sicherlich gegen Recklinghausen wieder eingreifen“, so Wendt. Dort treffen die Essener am Samstag auf Citybasket (19.30 Uhr, Vestische Arena).

Punktelieferant in Recklinghausen: Zachary Maynard Hinton (vorne) gilt es auszuschalten. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Beide Teams wollen zurück in die Erfolgsspur – allerdings fühlt sich die Durststrecke von nur einer Niederlage (zuletzt in Deutz) für den ETB doch deutlich erträglicher an. Andere Dimensionen dagegen in Recklinghausen, wo sie seit sechs Spielen sieglos sind. Die Herausforderung stellt sich vor allem für die schwarz-weiße Defense: In Niklas Meesmann (trifft knapp 35 Prozent seiner im Schnitt sieben Drei-Punkte-Versuche) und vor allem dem in Essen bestens bekannten Marco Buljevic (knapp 39 Prozent seiner im Schnitt knapp elf Versuche) verfügt Citybasket über großes Punkte-Potenzial aus der Distanz.

Dies einzudämmen, ist eine Aufgabe. Die andere stellt sich in der Person Zachary Hinton. Der US-Amerikaner ist bislang für im Schnitt 31 (!) Punkte pro Spiel gut – und für über zwölf Rebounds. „Da kommt auf unsere großen Jungs, Dzemal und Tim (Selimovic und Troussel, Anm. der Redaktion) eine Menge Arbeit zu.“

Wird sie erfolgreich erledigt, steigen die Chancen. Offensiv dürften die Essener alle Trümpfe in der Hand haben, zumal mit Justin Andrew eine wesentliche Option wieder zur Verfügung steht. „Ich bin davon überzeugt, dass wir mit ihm wieder mehr ins Laufen kommen“, so Wendt, der auf seinen kompletten Kader zugreifen kann. Auch Noah Westerhaus ist mit dabei, seine Einsatzzeit dürfte aber aufgrund von Achillessehnenproblemen reduziert werden.

