Warum Tusem Essen mit Kraftpaket Szczesny verlängert hat

Essen. Das robuste Rückraumspieler ist seit 2014 dabei und gehört zu den Dienstältesten beim Essener Zweitligisten. Er will die zehn Jahre voll machen.

Die Handballer von Tusem Essen sind zwar in der Winterpause, doch bei der Planung gibt es keinen Stillstand. Der Zweitligist hat nun den Vertrag mit Dennis Szczesny (28) um zwei Jahre bis 2024 verlängert.

Der robuste Rückraumspieler steht bereits seit 2014 bei dem Essener Traditionsverein unter Vertrag und gehört zu den dienstältesten Spielern beim Aufstiegsaspiranten. „Er ist sowohl in der Abwehr als auch im Angriff ein wesentlicher und wichtiger Bestandteil des Teams“, heißt es in der Mitteilung. Der gebürtige Dinslakener habe auch in der aktuellen Spielzeit einmal mehr bewiesen, wie wichtig er für die Mannschaft ist.

Kraftpaket und Identifikationsfigur für Talente

„Ich freue mich, dass ich weiterhin das Vertrauen der Verantwortlichen bekomme und hier beim Tusem die zehn Jahre vollmachen kann. Wir haben in den nächsten Jahren viel vor“, sagt Szczesny. „In der vergangenen Saison durften wir in der 1. Bundesliga spielen, wo wir auch wieder hinwollen.“

Herbert Stauber, Sportlicher Leiter der Tusem-Handballer, ist zufrieden: „Wir freuen uns sehr, dass Dennis sich entschieden hat, zwei weitere Jahre bei uns zu bleiben. Wir sind zusammen durch dick und dünn gegangen und haben gemeinsam sehr viele schöne, aber auch schmerzhafte Momente erlebt. Dennis passt zu unserer DNA, denn er ist Malocher und Kämpfer durch und durch.“

Der Tusem lobt Szczesny als verlässlichen, guten Abwehrspieler und als einen im Angriff körperlich durchsetzungsstarken Akteur. „Dennis lebt den Tusem und seine Leistungsbereitschaft und Einsatzwille machen ihn zu einer absoluten Identifikationsfigur für viele Talente in der Region.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt’s hier: RWE

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen