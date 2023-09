Warum Tusem Essen in Potsdam ans Optimum kommen muss

Essen. Essener sind beim 1. VfL Potsdam gefordert. Trainer Hegemann sieht „herausragende Qualitäten“ beim Gegner.

„Mit einem Sieg im Rücken trainiert es sich natürlich leichter“, sagt Michael Hegemann, der mit der Trainingswoche nach dem Heimerfolg gegen Dormagen durchaus zufrieden ist. Eine gewisse Lockerheit dürfte sicherlich nicht schaden, wenn es an diesem Freitag auswärts gegen den 1. VfL Potsdam geht (Anwurf 20 Uhr, MBS Arena). Doch Lockerheit alleine wird nicht reichen, darüber sind sie sich auf der Margarethenhöhe bewusst.

Potsdam gehört in dieser Saison zum Favoritenkreis der 2. Handball-Bundesliga und könnte im Kampf um den Aufstieg durchaus eine wichtige Rolle spielen. Hegemann sieht im kommenden Gegner „eine der besten Mannschaften der Liga, vor allem mit Blick auf die individuelle Besetzung“. Unter anderem geht Nationalspieler Max Beneke im Rückraum auf Torejagd für die Brandenburger, zudem zeigen sich Rückraumspieler Moritz Sauter (11 Saisontore) und der ehemalige Essener Karl Roosna (13) bislang in guter Form.

Herausragende Qualitäten im Tempospiel

„Sie haben herausragende Qualitäten, vor allem im Tempospiel“, weiß Hegemann. Der Tusem-Trainer will mit seinen Jungs dem Gegner genau diese Stärke nehmen, „dann haben wir eine Chance“, sagt er. Dass die Potsdamer zu schlagen sind, hat zuletzt der HC Elbflorenz aus Dresden bei seinem 33:27-Sieg bewiesen. Dem gegenüber steht ein 31:30-Erfolg des VfL gegen GWD Minden.

Auch der Tusem startete mit einer Niederlage und einem Sieg, dementsprechend scheinen sich beide Mannschaften in dieser Saison erst noch einzupendeln. Die Essener, die weiterhin auf ihren verletzten Kapitän Jonas Ellwanger verzichten müssen, wollen den nächsten Schritt in die richtige Richtung machen. Allerdings wissen sie auch, dass die Aufgabe an diesem Freitag nicht einfach werden wird: „Wir müssen wirklich am Optimum spielen und an unsere Leistungsgrenze kommen, wenn wir in Potsdam etwas mitnehmen wollen“, betont Michael Hegemann.

Da dürfte das Selbstvertrauen aus dem jüngsten Heimsieg helfen. Vor allem, wenn Torhüter Lukas Diedrich und die Offensivkräfte um Max Neuhaus und Dennis Szczesny an ihre guten Leistungen anknüpfen können.

Wiedersehen mit Bob Hanning

Jedoch ist davon auszugehen, dass auch der gegnerische Trainer bestens auf den Tusem vorbereitet sein wird. Bob Hanning pflegt als gebürtiger Essener und Freund von Michael Hegemann einen engen Draht in die alte Heimat und kennt sich mit dem Kader des Tusem gut aus. Dies hat in der vergangenen Saison dazu geführt, dass die Potsdamer zwei Siege aus drei Duellen feiern konnten – einmal im Pokal, einmal in der Liga.

Die Essener konnten im Gegenzug ihr Ligaheimspiel mit 28:20 gewinnen. „Das Aufeinandertreffen ist immer wieder schön“, freut sich Hegemann, der von seinem Freund lobende Worte als Begrüßungsgeschenk bekommt: „Er macht hervorragende Arbeit. Das wird ein ganzes Stück harte Arbeit für uns.“

