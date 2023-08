Warum Schonnebeck ganz entspannt zum TVD Velbert fährt

Essen. Nach dem 1:0-Auftaktsieg gegen St. Tönis liegt der Druck eindeutig bei den Gastgebern. Die Jugendlichen Wessels und Tönnies müssen in der U19 ran

TVD Velbert - Spvg Schonnebeck (So., 15, Grimmert-Arena). Ganz entspannt fährt das Team von Trainer Dirk Tönnies nach dem Auftaktsieg zum Nachbarn und Top-Klub der letzten Jahre. Beim TVD sieht es ganz anders aus: Der Schonnebecker Coach war Zeuge der unglücklichen 2:3-Niederlage der Velberter in Ratingen, als der TVD trotz Überzahlspiel noch auf die Verliererstraße geriet.

Beim TVD Velbert ist bereits Druck da

„So gesehen ist beim Gegner schon ein gewisser Druck da, diese Partie nicht auch noch zu verlieren“, glaubt Tönnies, der wiederum mit der eindeutigen Absicht nach Velbert fährt, diese Partie zu gewinnen. Schonnebecks Coach sieht den Gegner im Umbruch, nach den Weggängen von Björn Kluft und Jan-Steffen Meier muss sich auch das Grembowietz-Team erst einmal neu finden, hat aber mit Dario Schumacher und Robert Nnaji (SSVg) an Qualität hinzu gewonnen. „Und mit Timo Brauer, Alex Fagasinski und Noah Korczowski haben sie noch reichlich Routine in ihren Reihen“, weiß der Spvg-Trainer.

Allerdings sind zwei davon am Sonntag eher fraglich: Timo Brauer musste in Ratingen nach seinem Urlaub über die volle Distanz gehen und klagte unter der Woche über Muskelverhärtung. Und Fagasinski musste nach einem Schlag auf den Knöchel vorzeitig raus, hier sieht sein Trainer nur eine „30:70“-Chance, dass er gegen Schonnebeck doch mitwirken kann.

Wessels und Tönnies bei der U19

Aber die Gäste wollen viel lieber nur auf sich schauen und die gute Form in der Vorbereitung unterstreichen. „Wir überlegen allerdings, ob wir im Offensivbereich etwas verändern“, deutet Tönnies an, der wieder auf die verletzten Marius Heck und Max Fleer (Schambeinentzündung) zurückgreifen kann. Dafür müssen die Essener wohl auf ihre jungen Wilden verzichten: Arne Wessels und Conor Tönnies werden in der U19 gebraucht, die am Sonntag gegen KFC Uerdingen dabei sein sollen.

„Das hat eigentlich Priorität, vielleicht nehme ich sie mit und setze sie auf die Bank“, so Tönnies.

