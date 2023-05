Warum es für den Rugby-Club Essen weiter aufwärts geht

Lobte die gute Verteidigungsarbeit seines Teams: RCE-Kapitän Hagen Schomberg (am Ball).

Nach Heimerfolg gegen Dortmund/Bochum gelang mit dem 24:13 über die Spielgemeinschaft Rheinland der zweite Saisonsieg in Folge.

Es geht wieder aufwärts für den Rugby Club Essen: Nach dem 22:19-Heimsieg gegen die SG Dortmund/Bochum bestätigte der Regionalligist die Leistung und bezwang die Spielgemeinschaft Rheinland mit 24:13 (19:8) – der zweite Sieg in Folge. Und dazu noch ein ganz wichtiger, denn durch den Auswärtserfolg im direkten Duell setzten sich Überruhrer (ein Spiel weniger) von ihrem Tabellennachbarn auf acht Punkte ab und festigten Platz drei.

Von Spielbeginn an ging es für die Essener darum, schnell und möglichst oft zu punkten, da ihnen nur ein Auswechselspieler zur Verfügung stand. „Uns war von Anfang klar, dass zum Ende des Spiels die Kräfte schwinden werden“, erklärte RCE-Kapitän Hagen Schomberg. Die SG Rheinland ging zwar früh durch einen Penalty Kick in Führung, doch Essen ließ sich davon nicht beunruhigen und legte in Halbzeit eins insgesamt drei Versuche. 19:8 – ein beruhigender Halbzeitstand.

In der zweiten Halbzeit ließ die Kondition nach

„In der zweiten Halbzeit hat die Kondition zwar am Ende nachgelassen“, räumte Schomberg ein, „aber die Verteidigung hat gehalten“. In große Gefahr geriet der Auswärtssieg nie. Spektakulär: Im zweiten Durchgang schafften es die Essener, den Ball hochzuhalten, obwohl die Rheinländer bereits ins Malfeld eingedrungen waren. Da der Ball den Boden nicht berührt hatte, gab es aber keine Punkte für die SG.

Stabile Verteidigung war der Erfolgsgarant

Der Erfolgsgarant in den letzten beiden Spielen: Die stabile Verteidigung. „Unsere Verteidigung ist deutlich besser geworden. Da haben wir uns im Training drauf fokussiert. Die Tackles sitzen. Wir verschieben mehr, folgen mit der Verteidigung dem Ball nach außen“, analysiert Schomberg. Aber auch in der Offensive greifen die Abläufe immer besser.

Der RCE hat Spiel- und Laufwege einstudiert, was sich nun in den Spielen zeigt – die Abstimmung passt. Die Chance, den nächsten Beweis dafür zu liefern, haben die Essener am Samstag (14 Uhr) bei der Zweitvertretung von TuS Düsseldorf.

