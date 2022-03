Warum die SGS Essen von Neuzugang Rieke überzeugt ist

Essen. SGS Essen freut sich über Rückkehr der Stürmerin, die schon einmal an der Ardelhütte spielte. Diesmal sind die Voraussetzungen um einiges besser.

Frauenfußball-Bundesligist SGS Essen meldet den ersten Zugang für die kommende Saison. Es ist ein bekanntes Gesicht: Annalena Rieke kehrt nach drei Jahren beim FSV Gütersloh an die Ardelhütte zurück und soll dort als „neuer Spielertyp“ die Offensive bereichern. „Annalena ist eine Stoßstürmerin, die du auch mal schicken kannst. Sie hat ein gutes Durchsetzungsvermögen und ist sehr torgefährlich“, beschreibt Trainer Markus Högner.

Bei ihrem ersten Engagement in Essen konnte Rieke das noch nicht zeigen. Mit 19 kam sie 2018 zur SGS, brachte es aber in ihrer ersten Saison nur zu zwei Kurz-Einsätzen in der Eliteliga. Überwiegend lief sie für die Zweite auf. „Sie hatte damals sehr viel mit Verletzungen zu kämpfen und schaffte dadurch trotz bester Veranlagung einfach nicht den Sprung in den Erstligakader“, erinnert Högner.

Der Wechsel in die 2. Liga nach Gütersloh war die logische Konsequenz. Und es war für Rieke offenbar die richtige Entscheidung: „Dort hatte ich die Möglichkeit und die Zeit, ohne Druck meinen Körper die Zeit zu geben, die er brauchte.“ Ihre Statistik nach drei Jahren im Unterhaus kann sich sehen lassen: In 57 Spielen für die Ostwestfalen traf die 23-Jährige 32 Mal. In dieser Saison sind es zehn Tore bei 14 Einsätzen.

„Sie hat sich in Gütersloh zur Führungsspielerin entwickelt. Mittlerweile ist sie topfit“, erklärt Högner, der die Angreiferin nie aus den Augen gelassen hat. „Sie ist eine sinnvolle Verpflichtung. Sie wird uns schnell weiterhelfen und hoffentlich viele Tore für uns schießen.“ Auch die Rieke freut sich auf die neue Herausforderung: „Ich bin bereit, den nächsten Schritt zu gehen.“

Dafür, dass es nun im zweiten Anlauf gelingt, spricht ihre berufliche Situation. Denn Rieke studiert seit dem Vorjahr Wirtschaftswissenschaften in Gelsenkirchen und wohnt in Herten. „Durch den Wechsel zur SGS habe ich die Möglichkeit, mein Studium und mein Privatleben optimal mit dem Fußball zu kombinieren.“

