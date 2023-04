Warum der ETB die gestiegenen Ansprüche zu spüren bekommt

Fans äußerten ihren Unmut beim 1:1 gegen Baumberg. Ohne Futkeu und Zimmerling fehlt völlig die Durchschlagskraft. Rot für Romano für Beleidigung.

Die interessanteste Szene am Uhlenkrug im Nachholspiel des ETB gegen SF Baumberg (1:1) spielte sich um Punkt 20.40 Uhr ab: Gästekeeper Maxwell Boateng sank zu Boden und fasste sich an den Oberschenkel, woraufhin Schiedsrichter Menden die Partie unterbrach.

Fastenbrechen um 20.40 Uhr bei Sonnenuntergang

Wie auf ein Zeichen versammelten sich fünf, sechs ETB-Spieler vor ihrer Trainerbank, sanken auf die Knie und nahmen schnell Nahrung zu sich, die ihnen Co-Trainer Ulf Ripke reichte. Sonnenuntergang - das hieß Fastenbrechen für die Spieler mit muslimischem Glauben. So schiedlich-friedlich teilten sich die beiden Teams am Ende auch die Punkte. „In der ersten Halbzeit waren wir das bessere Team, in der zweiten Halbzeit der ETB“, fasste des Gästetrainer Salah El Halimi anschließend kurz und treffend zusammen.

Ein Unentschieden, mit dem die Gäste sicherlich besser leben konnten. Obwohl niemand am Uhlenkrug noch ernsthaft mit einem spannenden Titelkampf rechnet, hatten sich die 205 Zuschauer doch ein leichtes „Heranrobben“ an die führende SSVg Velbert gewünscht, bevor sich beide Teams am Sonntag an selber Stätte gegenüberstehen. Was manche unter ihnen auch während des Spiels schon wieder lautstark zum Ausdruck brachten.

Dominik Reichardt rettete das 1:1

Die Ansprüche beim momentanen Tabellenzweiten sind gewaltig gestiegen. „Wir sind enttäuscht über das Ergebnis, aber auch nur, weil wir in den letzten Monaten die Messlatte extrem hoch gelegt haben. Man sollte nicht vergessen, wo wir vor zehn Monaten gestanden haben“, versuchte ETB-Coach Damian Apfeld das Ganze zu relativieren.

So musste er mit dem 1:1, das Dominik Reichardt mit einem schönen Flugkopfball nach Sahin-Freistoß erzielte, zufrieden sein. Die Führung der Gäste hatten die Essener auch „zur Hälfte“ besorgt: Den Schuss von Robin Hömig lenkte der unglückliche Labinot Kryeziu (22.) ins eigene Netz.

Marcello Romano fehlt gegen SSVg Velbert

Was besonders auffiel: Ohne den gesperrten Guiliano Zimmerling und den immer noch verletzten Noel Futkeu fehlt dem ETB völlig die Durchschlagskraft - ein Fingerzeig für die kommende Saison? Der nur laufstarke Clinton Williams und der eigenwillige Mohamed Cissé sind jedenfalls kein Ersatz, arbeiten sie auf dem Feld doch nur selten zusammen.

Beim Spiel gegen Velbert hofft Apfeld jedenfalls, auf seine beiden absoluten Leistungsträger zurückgreifen zu können. Dafür muss er auf den nächsten, wohl Abwanderungswilligen, verzichten: Marcello Romano, der diesmal ein wenig unbeteiligt wirkte, ging nach 76 Minuten vorzeitig Duschen. Nach einem Zweikampf mit seinem Gegenspieler forderte er den am Boden Liegenden zum Aufstehen auf, verbunden mit einem Kosewort für Katzen. Schiedsrichter Menden entpuppte sich daraufhin nicht als tierlieb.

