Warum der ETB den Blick allmählich nach unten richten muss

Und wieder jubeln am Ende die anderen: Die ETB-Spieler sind enttäuscht.

Drei der letzten vier Saisonspiele verlor das Team von Trainer Damian Apfeld, in der Uerdinger Grotenburg setzte es eine 1:4-Niederlage.

Krefeld. Die erste Episode der Auswärtswochen des ETB Schwarz-Weiß entwickelte sich zu einem Debakel. Beim KFC Uerdingen unterlag der Essener Fußball-Oberligist nach früher Führung deutlich mit 1:4 (1:2). Die Chance, sich auf einen einstelligen Tabellenplatz zu schieben und von der Abstiegszone zu distanzieren, haben die Schwarz-Weißen damit verpasst.

Mit und gegen den Ball fehlt den Schwarz-Weißen einiges

Nach den letzten vier Oberliga-Begegnungen verließ die Mannschaft von Damian Apfeld drei Mal als Verlierer den Platz – allerdings jeweils gegen Gegner aus dem oberen Tabellendrittel, wie Apfeld bemerkt. „Da haben wir’s halt nicht geschafft. Da fehlt uns momentan mit und gegen den Ball einiges“, erklärt der ETB-Coach. Der ausschlaggebende Punkt für die Niederlage beim KFC: Die fehlende Zielstrebigkeit und Wucht im Abschluss, die die Krefelder in der ersten Halbzeit zeigten.

Bei den ersten beiden Gegentoren verloren die Gäste aus Essen die Ordnung und den Überblick bei den Positionswechseln der Hausherren. „Dann fehlt uns einfach sehr, sehr oft die Zuordnung. Das ist auch nicht das erste Mal in einem Spiel passiert“, so Apfeld. Timur Memet Kesim hatte den ETB bereits nach einer Viertelstunde durch einen verwandelten Handelfmeter in Führung geschossen.

Die Essener hatten die Gelegenheit nach der Pause auszugleichen

So hatte der Tabellenzehnte nach der Pause immerhin die Gelegenheit, auszugleichen, nachdem der KFC das Ergebnis im ersten Durchgang gedreht hatte. „Wir kommen aus der Pause sehr gut raus und haben eine sehr gute Phase“, meinte Apfeld. Spielmacher Guiliano Zimmerling hatte den besten Abschluss für die Essener in dieser Phase, den KFC-Keeper Marvin Gomoluch jedoch entschärfte. „Davon hätte ich mir mehr gewünscht“, erklärte der ETB-Coach. „Wir machen ein bisschen Druck, haben aber nicht die Zielstrebigkeit und Wucht, sondern sind dann ein Stück weit zu verspielt.“

Der Ausgleich fiel nicht, stattdessen holten die Schwarz-Weißen Uerdingen durch unnötige Ballverluste im Mittelfeld zurück ins Spiel – und mussten den nächsten Rückschlag hinnehmen. Pascale Talarski erhöhte mit einem Freistoß aus der Distanz für den KFC, da war ETB-Torhüter Michele Cordi sicherlich nicht chancenlos. Damit sei der Stecker gezogen gewesen, so Apfeld.

Uerdingen erhöhte per Konter auf 4:1

Die Gäste hatten noch die ein oder andere Halbchance, mehr aber auch nicht. Uerdingen baute das Ergebnis nach einem Konter noch auf 4:1 aus und riss das lange hervorragende Torverhältnis des ETB endgültig ein. „Wenn Uerdingen so weitermacht, ist das auch für mich der Aufstiegsfavorit“, erklärte Apfeld, dessen Team hingegen den Blick erstmal nach unten richten muss.

KFC Uerdingen – ETB Schwarz-Weiß 4:1 (2:1).

ETB: Cordi – Usein (59. Clinton Williams), Zimmerling (90. Böll), Addai, Shavershyan, Lach, Dalyanoglu, Poznanski (76. Cisse), Matten, Kesim (90. Bosnjak), Weihmann.

Tore: 0:1 Kesim (15./HE), 1:1 Abel (19.), 2:1 Kenia (30.), 3:1 Talarski (73.), 4:1 Gonda (81.).

Zuschauer: 1681.

