VVH II nach schwachem Start ganz souverän

Jetzt für die Regionalliga-Mannschaft am Ball: Thomas Wojtczak und Leo Große-Westermann von VV Humann Essen.

Essen. In der Volleyball-Regionalliga waren die Frauen und Männer des VV Humann Essen erfolgreich. In der Verbandsliga hat der VC Borbeck II Probleme.

Der Spieltag im Volleyball war aus Essener Sicht durchaus erfolgreich. Hier die Ligen im Überblick.

Regionalliga

FCJ Köln II - VV Humann II 0:3 (22:25, 22:25, 18:25).Zu Spielbeginn agierten dieohne Libero angetretenen Essener noch unsortiert und mussten direkt einem 2:11-Rückstand hinterherlaufen. Danach kamen die Gäste um den aufschlags- und angriffsstarken Leo Große-Westermann besser in Schwung und fingen die Gastgeber noch rechtzeitig ab. Weil auch Zuspieler Thomas Wojtczak geschickt Regie führte, war dem VVH der Sieg danach nicht mehr zu nehmen.

Regionalliga Frauen

VV Humann – RSV Borken II 3:0 (25:23, 25:19, 25:22). Mit einer starken Leistung sicherten sich die VVH-Damen den zweiten Sieg. Aus einem gut aufgelegten Team ragte Neuzugang Lena Thewes heraus, die vor allem im Aufschlag viele Punkte beisteuerte. Auch die Verletzung von Zuspielerin Sabrina Große-Wilde zu Beginn des dritten Durchgangs brachte die Gastgeberinnen nicht aus dem Rhythmus, Ilka Bettendorf übernahm die Regie.

Oberliga

Lüner SV - VVH III 0:3 (12:25, 16:25, 14:25). Gegen in allen Belangen unterlegene Gastgeber hatten die jungen Essener leichtes Spiel und benötigten nur etwas mehr als eine Stunde für den zweiten Saisonsieg. Mit wuchtigen Aufschlägen setzte VVH die Lüner Annahme so unter Druck, dass ein geordnetes Aufbauspiel nur selten möglich war.

VVH IV – Rumelner TV 3:0 (25:20, 25:18, 25:17). Mit einer geschlossenen Teamleistung feierten die Humänner eine gelungene Heimpremiere. Aus einer stabilen Annahme um Libero Pascal Rieck zogen die Gastgeber ein variables Angriffsspiel auf. So fiel es auch nicht ins Gewicht, dass nur ein etatmäßiger Mittelblocker zur Verfügung stand und Kapitän Steffen Schneider auf dieser Position aushelfen musste.

Lena Thewes, hier noch im Trikot des TV Gladbeck, spielt jetzt für VV Humann Essen. Foto: Frank Oppitz

Oberliga Frauen

VC Borbeck II – Telstar Bochum 0:3 (15:25, 25:27, 19:25). Borbeck verpasste im zweiten Durchgang den ersten Satzgewinn der Saison denkbar knapp. Im Vergleich zum Auftakt sah VCB-Trainer Florian Rieck bei seinem jungen Team Fortschritte. Er muss die in den Oberliga-Kader aufgerückten Spielerinnen weiter an das Niveau gewöhnen.

Verbandsliga

USC Münster - VV Humann V 2:3 (25:16, 24:26, 22:25, 25:22, 11:15). Nach schwachem Start kämpften sich die jungen Essener ins Spiel und gingen mit 2:1 in Führung. Einen möglichen Dreier verpasste der VVH, bei dem Niklas Kott nach seiner Einwechslung auf der Mitte viele gute Aktionen hatte, im vierten Durchgang, sicherte sich dann aber den Tiebreak und zumindest zwei Zähler.

TVG Holsterhausen – TuB Bocholt II 3:1 (25:20, 25:15, 22:25, 25:19). Holsterhausen ging schnell mit 2:0 in Führung und erlaubte sich dann im dritten Satz einige personelle Wechsel. Den abgegebenen Durchgang reparierte die TVG-Sechs umgehend. Die Neuzugänge Marc Gries und Sascha Bubner zeigten dabei eine gute Leistung.

Verbandsliga Frauen

TVJ Königshardt - VVH II 3:1 (25:23, 20:25, 25:16, 25:21). Die Essenerinnen kamen nicht gut in die Partie, schafften aber es aber beinahe trotzdem noch den ersten Spielabschnitt für sich zu entscheiden. Nach dem Ausgleich zum 1:1 fehlte beim VVH dann aber die Konstanz, um mehr als den einen Satzgewinn mitzunehmen.

VCE Geldern II - Tusem 3:0 (25:15, 25:9, 25:14). Auch nach dem zweiten Saisonspiel muss der Tusem noch auf den ersten Satzgewinn warten. Die Gäste leisteten sich zu viele Eigenfehler und ließen die nötige Durchschlagskraft im Angriff vermissen, um den VCE überhaupt ernsthaft unter Druck setzen zu können.

