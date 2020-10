VV Humann will seine Chance in Moers nutzen

Zwei Wochen hatte der VV Humann Zeit, die 1:3-Heimniederlage gegen Warnemünde aufzuarbeiten. Wobei Peter Bach (47) zurzeit in zwei Welten unterwegs ist. Zum einen muss er sich als Trainer des Volleyball-Zweitligisten um die sportlichen Belange kümmern, zum anderen verlangt ihm der Beruf alles ab. Als leitender Oberarzt in der Uni-Klinik in Herne erlebt er die Probleme, die Corona -Pandemie begleiten, hautnah mit.

Der tägliche Spagat zwischen Klinik und Volleyballfeld

Und das jetzt erst recht, da die Infektionszahlen rasant ansteigen. „Da werden Sportereignisse eigentlich vollkommen nebensächlich und es fällt einem manchmal schwer, sich den sportlichen Wettkampfgedanken zu bewahren“, sag Bach, der Mediziner. Bach, dem Trainer, ist es allerdings trotz beruflicher Belastung keineswegs egal, was aus seiner Mannschaft wird, so dass er täglich einen Spagat hinbekommen muss. Und nicht nur den, denn eine Familie hat er ja auch noch.

Wird an vielen Stellen gebraucht: Peter Bach (Mitte), Trainer der Humänner und Oberarzt der Uni-Klinik in Herne. Foto: LECLAIRE

Am kommenden Sonntag schlagen die Humänner beim Moerser SC auf (16 Uhr, Sportpark Rheinkamp), ein Duell zwischen zwei verschiedenen Systemen. Hier der Gastgeber, der mit Profis und unter professionellen Bedingungen arbeitet, um sich den Weg zurück in die 1. Liga zu bahnen. Dort der VVH, der um den Klassenerhalt kämpft und trotzdem konsequent auf den eigenen Nachwuchs setzt, selbst wenn sich der noch nicht konstant auf Zweitliga-Niveau bewegen kann. „Wir sind in Kleingruppen im Training gewesen“, schildert Bach eine Vorsichtsmaßnahme. Dass man sich beim Volleyball anstecken könne, glaubt er allerdings nicht. Aber man wisse natürlich auch nicht, was die Zukunft bringt.

Die Stadt Duisburg hat bereits Kontaktsport verboten, erste Sportverbände haben den Spielbetrieb eingestellt (Volleyballverband Rheinland-Pfalz). „Wie auch immer, die Jungs haben richtig Bock auf das Spiel am Sonntag, egal ob mit Maske und ohne Zuschauer“, sagt Bach. „Wir haben nach dem Auftritt gegen Warnemünde noch etwas gutzumachen, ein Punkt gegen Moers wäre jedoch schon eine Sensation. In solchen Matches wird uns hart vor Augen geführt, wo es noch viel zu tun gibt.“

Die Neuzugänge sind noch nicht vollends integriert

Es scheint allerdings anhand der Statistiken, als seien die hochkarätigen Neuzugänge, die allein den Moerser SC zum hohen Favoriten stempeln, noch nicht vollends integriert. „Darin liegt vielleicht unsere Chance. Wichtig ist aber zunächst einmal, dass wir uns vernünftig präsentieren.“ Lukas Prions und Leo Große-Westermann sind weiterhin verletzt. Thomas Woijczak, David Wiesche und Jannik Tertünte fehlten zuletzt im Training, aber es gibt noch Hoffnung, dass sie spielen können.