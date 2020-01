VV Humann-Frauen prüfen nun den Spitzenreiter

Regionalliga

VV Humann II – TPSV Bielefeld (Sa., 16, Hubertusburg).

Die Humann-Zweitvertretung hat zuletzt im dicht gedrängten Tabellenmittelfeld Boden gut gemacht und will den positiven Trend fortsetzen. Gegner Bielefeld ist derzeit Achter, sicherte sich im Hinspiel beim knappen 3:2-Erfolg der Humänner immerhin einen Punkt und ist deshalb nicht zu unterschätzen.

Regionalliga Frauen

VV Humann – Bayer Leverkusen II (Sa., 19, Hubertusburg). Nach dem Überraschungssieg beim Tabellendritten bekommt es der VVH nun mit dem Tabellenführer zu tun. Mit einer Serie von vier Erfolgen gehen die Gastgeberinnen selbstbewusst in das Duell. „Wir wollen besser spielen als beim 0:3 im Hinspiel“, gibt Trainer Falko Hildebrand, der im Mittelblock Ausfälle zu beklagen hat, die Marschrichtung vor.

Oberliga

VV Humann III – SC Halle (So., 16, Hubertusburg). Der Tabellenzweite hat den Aufsteiger und Tabellenletzten in der Hubertusburg zu Gast. Mit dem dritten Sieg in Folge will der Humann-Nachwuchs den Relegationsplatz verteidigen und weiter Druck auf Spitzenreiter Minden machen.

Oberliga Frauen

Bayer Dormagen - Tusem (Sa., 19). Nach dem überraschend deutlichen Erfolg beim Tabellenführer sind die Volleyballerinnen von der Margarethenhöhe nun gegen ein Team aus dem Tabellenkeller gefordert. Bei einem Sieg über den Achten würde sich die Tusem-Sechs einen deutlichen Vorsprung auf die Abstiegszone verschaffen.

Verbandsliga

TSC Dortmund - TVG Holsterhausen (Sa., 12). Der Spitzenreiter fährt ohne Andreas Root und Niklas Riemann nach Dortmund. Nach der zweiten Saisonniederlage im Stadtderby will die TVG trotzdem in die Erfolgsspur zurück und Rang eins verteidigen.

VV Humann IV - VV Humann V (Sa., 17, Graffweg). Im vereinsinternen Duell geht es für beide Teams um wichtige Punkte. Die Gastgeber liegen nur noch zwei Zähler hinter Spitzenreiter Holsterhausen, der VVH-Nachwuchs braucht im Kampf um den direkten Klassenerhalt jeden Punkt. Während die vierte Mannschaft personell aus dem Vollen schöpfen kann, fällt bei der Fünfen Zuspieler Fynn Bach aus.

Verbandsliga Frauen

Hildener AT - SG Bottrop/Borbeck (Sa., 19.30). Seit dem Hinspiel ist die SG nicht mehr als Verlierer vom Feld gegangen und deshalb wollen sich die BoBos für diese einzige Niederlage revanchieren. Dennoch warnt SG-Trainer Florian Rieck auch vor Hilden, denn der Kontrahent hat sich bislang am besten auf das Spiel der BoBos einstellen können und liegt auch in der Tabelle nur drei Zähler hinter dem Spitzenreiter.