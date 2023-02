VV Humann Essen im Abstiegskampf vor wichtigem Heimspiel

Neustrelitz. Volleyball-Zweitligist unterliegt trotz guter Leistung beim PSV Neustrelitz 1:3. Darum macht dieser Auftritt dennoch Mut für nächste Aufgabe.

Beim Volleyball-Zweitligisten VV Humann Essen läuft alles wie gehabt in dieser Saison. Drei von vier Sätzen hielt die junge Truppe von Trainer Peter Bach beim Tabellenfünften PSV Neustrelitz sehr gut mit. Lob gab es sogar vom Gegner, doch keine Punkte. Nur genau die benötigt Humann im Abstiegskampf. Durch das 1:3 bleibt der VVH Vorletzter. Am Samstag steht gegen den Tabellennachbarn Schüttorf 09 (19.30 Uhr, Wolfskuhle) ein ganz wichtiges Match bevor.

Im ersten Satz erkämpften sich die Gäste in Neustrelitz durch gute Abwehraktionen ein 7:7. Mit einer starken Block- und Feldabwehr hielt man die Partie weiterhin offen. Die Gastgeber konnten sich aber dank ihrer zahlreichen Linkshänder im Angriff entscheidend absetzen. Im zweiten Abschnitt taten sich die Humänner deutlich schwerer. Die körperliche Überlegenheit des Gegners spielte nun eine zentrale Rolle. Die sehr wackelige Annahme machte es Zuspieler Fynn Bach, der später als wertvollster Spieler seines Teams geehrt wurde, unmöglich, seine Mitspieler entsprechend variabel einzusetzen. Neustrelitz gewann locker und überdeutlich.

VV Humann Essen mit viel Motivation zum Satzgewinn

Am Ende des Satzes kamen erneut der siebzehnjährige Jonah Juditzki sowie Joris Köfler erstmals nach zwei Jahren Abwesenheit wieder zum Einsatz. Und die Essener starteten den dritten Durchgang mit neuer Motivation und deutlich verbessert vor allem in der Annahme. Mit einer 16:13-Führung ging es in die zweite technische Auszeit. Die favorisierten Gastgeber zeigten erneut ihre Qualität und glichen zum 17:17 aus. Noah Voswinkel verhalf mit sehr starken Aufschlägen den Humännern erneut zur Führung, die hatten beim 24:20 einige Satzbälle, konnten sie aber nicht verwerten. Dennoch schaffte der VVH in der Verlängerung den Anschluss.

Doch die fehlende Stabilität in der Leistung machte sich einmal mehr bemerkbar. Es schlichen sich viele einfache Fehler beim jungen Gäste-Team ein. Dennoch wurde es beim 22:23 noch einmal richtig eng. Gereicht hat es aber nicht.

PSV Neustrelitz - VV Humann 3:1.

Sätze: 25:22, 25:12, 24:26, 25:22.

VVH: Borchert, Gökce, Schön, Bielecki, Tertünte, Wolschendorf, Decker, Dißmann, Juditzki, Janscheidt F. Bach (MVP), Voswinkel, Köfler.

