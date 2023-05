Vorletzte Chance für Trainer Amendt auf den Krayer Sieg

Danach muss der Oberligist den Gang in die Landesliga antreten. Zumindest die Personallage hat sich vor dem Spiel gegen Meerbusch verbessert.

FC Kray – TSV Meerbusch (Do., 19.15 Uhr, Kray-Arena). Seit nunmehr acht Oberliga-Spielen ist Sebastian Amendt im Amt beim FC Kray, noch immer wartet der Coach auf einen Sieg mit seinem neuen Team. Wollen die Essener den noch in dieser Saison einfahren, bevor sie den Gang in die Landesliga antreten müssen, sollten sie sich beeilen. Zwei der 40 Spiele stehen noch aus, am Donnerstag steigt das vorverlegte, letzte Heimspiel gegen den TSV Meerbusch. „Da wollen wir uns noch einmal gut präsentieren. Wir werden den einen oder anderen sicherlich verabschieden. Ich denke, nach so einer Saison wollen alle nochmal einen schönen Abschluss haben“, erklärt Amendt.

Die jüngsten Auftritte gegen die das nominelle Spitzenteam des KFC Uerdingen (3:3) und Aufsteiger SSVg Velbert (0:2) versprühen Hoffnung an der Buderusstraße, dass es noch einmal klappen könnte mit einem Dreier. „Von daher denke ich, dass wir recht selbstbewusst und vielleicht auch ein bisschen mutiger auftreten können – ohne sagen zu können, dass wir locker den Dreier holen. Aber schon zu wissen, dass wir uns mit einem Sieg aus der Heimserie verabschieden wollen“, so der Coach.

Amed Öncel kehrt nach Sperre zurück

Amendt wird zwar keine funktionierenden Spielabläufe aus den letzten Wochen und sein System umwerfen, aber schon etwas zielgerichteter den Weg zum Tor suchen wollen. „Das wird sicherlich die Marschroute sein, um einfach den Zuschauer nochmal ein bisschen was zu zeigen und sich selbst nicht nur mit Toren, sondern Ergebnissen zu belohnen.“

Was auch Hoffnung macht, ist die Personalsituation, die sich zumindest etwas entspannt hat. Amed Öncel kehrt nach seiner Gelb-Rot-Sperre gegen Velbert ins Aufgebot zurück, auch Odin Redier ist wieder dabei. Jihwan Yun befindet sich zwar wieder im Training, für ihn kommt ein Einsatz gegen die achtplatzierten Meerbuscher aber noch zu früh.

Hier gibt es alle News aus dem Essener Sport.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen