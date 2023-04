Fußball in Essen: Oberliga Vor Traditionsschlager in Uerdingen: ETB holt Sturmtalent

Essen. ETB beim KFC Uerdingen: Essen will beim Oberliga-Topspiel Platz zwei festigen – und verstärkt sich mit diesem „extrem spannenden“ Sturmtalent.

Es ist schon ein echtes Traditionsduell an der Grotenburg: Der ETB Schwarz-Weiß fährt an diesem Samstag (18 Uhr) zum KFC Uerdingen. Obendrein ist es ein Topspiel in der Oberliga Niederrhein. Klasse Voraussetzungen also, das sieht auch Damian Apfeld so. Sein Team kann mit einem Sieg Platz zwei festigen.

Die Form der Essener stimmt. Sechs Siege fuhr der ETB in den letzten sieben Spielen ein und hat in der Rückrunde bislang die meisten Tore erzielt (34). „Wenn man sich in der Hinrunde anschaut, wie wenige Tore wir geschossen haben, waren wir eher auf dem Niveau eines Abstiegskandidaten“, analysiert Apfeld. Der Grund für die positive Statistik sei die etwas offensivere Ausrichtung – und die vielversprechende Entwicklung der Offensivspieler. „Unsere Jungs in der Offensive haben noch einmal eine weitaus bessere Torquote als in der Hinrunde.“

ETB Schwarz-Weiß wird auf Futkeu verzichten

Heraus sticht, natürlich, Top-Torjäger Noel Futkeu mit seinen 29 Saisontoren, der sich allerdings beim 3:0-Heimsieg gegen St. Tönis wohl eine Zerrung im Oberschenkel zugezogen hat und am Samstag voraussichtlich ausfallen wird. „Das Risiko wäre wahrscheinlich einfach zu groß, dass irgendetwas passieren könnte und er die nächsten Wochen ausfällt“, erklärt Apfeld. Neben Futkeu werden Nico Haiduk, Prince Kimbakidila und Bubakarry Fadika nicht zur Verfügung stehen.

Für die neue Saison bekommt der ETB Verstärkung im Sturm. Brightney Igbinadolor wechselt vom SV Sodingen an den Uhlenkrug. Der 1,91 große und 18 Jahre alte Stürmer gilt als hochtalentiert und hat in dieser Westfalenliga-Runde neun Treffer in 21 Partien erzielt. „Mit der Verpflichtung von Brightney Igbinadolor signalisieren wir, dass wir nicht nur für junge talentierte Spieler aus Essen extrem attraktiv sind, sondern auch für Talente außerhalb unserer Stadt. Brightney hat ein extrem spannendes Profil auf seiner Position als Mittelstürmer“, meint Apfeld.

ETB: Neuer Stürmer stand bei vielen Oberligisten auf dem Zettel

Er ist sehr glücklich über den Transfer: „So ein Spieler steht natürlich auch bei vielen anderen Oberligisten auf dem Zettel. Umso mehr freuen wir uns, dass wir ihn vom ETB begeistern konnten und dass er seine weiteren Entwicklungsschritte ab dem Sommer bei uns fortsetzen wird.“

Aber zuerst wartet an diesem Samstag der KFC, der seinen Wiederaufstiegstraum aufgrund der schwankenden Leistungen ausgeträumt hat, gehe es darum, die persönlichen Duelle zu gewinnen und dem Gegner durch Bereitschaft und Aggressivität den Schneid abzukaufen. „Uerdingen hat sich ergebnistechnisch nie richtig stabilisiert. Trotzdem kann man einfach nicht wegdiskutieren, welche individuelle Qualität die Mannschaft in dieser Liga hat“, so Apfeld.

