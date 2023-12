Von der SGS zum DFB: Senß feiert ihr Nationalteam-Debüt

Essen. Der Schritt von der SGS Essen nach Leverkusen hat sich gelohnt: Elisa Senß feierte ihr DFB-Debüt. Dabei war sie vor kurzem noch Krankenschwester.

Von der SGS Essen wechselte Elisa Senß 2022 zu Bayer Leverkusen, sie sah dort die Chance, sich ins Blickfeld des Nationalteams zu spielen. Das hat geklappt. Interimsbundestrainer Horst Hrubesch hatte Senß beim so wichtigen 3:0-Sieg der DFB-Frauen am Freitagabend in Rostock zur zweiten Halbzeit eingewechselt. Dabei zeigte die Mittelfeldspielerin eine überzeugende Leistung.

So schnell kann es gehen, noch im vergangenen Jahr war sie als medizinische Fachangestellte in einem Krankenhaus tätig. „Tatsächlich habe ich in Essen lange im Uniklinikum gearbeitet. Ich merke, dass es mir guttut, dass ich diese Doppelbelastung nun nicht mehr habe“, sagte die Bundesliga-Fußballerin in einem DFB-Interview.

Ex-Essenerin Senß: „Ich bin sehr zufrieden“

Die 26-Jährige ist inzwischen Vollzeitprofi. „Der Fußball nimmt inzwischen einfach sehr viel Zeit in Anspruch“, erklärte sie. „Es geht ja nicht nur um die Trainingseinheiten und die Spiele, sondern auch um die Vor- und Nachbereitungen der Begegnungen, und auch die Regeneration darf nicht zu kurz kommen.“

Eine Rückkehr in den Beruf als Krankenschwester kann sich die neue Nationalspielerin aber sehr gut vorstellen: „Es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, den Menschen zu helfen, die auf Hilfe angewiesen sind. Das ist ein cooler Beruf, in dem ich voll aufgehe.“

Den Schritt von Essen nach Leverkusen bezeichnet Senß, die noch heute häufig im Ruhrgebiet anzutreffen ist, immerhin spielt ihr Freund Felix Casalino bei der SG Wattenscheid 09, als richtig: „Ich bin sehr zufrieden mit der Entwicklung, die ich gemacht habe. Ich denke, dass ich immer zum richtigen Zeitpunkt den nächsten Schritt gegangen bin. Schon 2019 in Essen während meiner ersten Saison habe ich viel Spielzeit bekommen. Darauf konnte ich gut aufbauen.“

Elisa Senß, hier noch im Dress der SGS Essen, spielt inzwischen für Bayer Leverkusen und den DFB. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

DFB-Frauen können sich für das Finalturnier der Nations League qualifizieren

Das deutsche Team kann sich mit einem Sieg in Wales an diesem Dienstag (19.30 Uhr/sportschau.de) für das Finalturnier der Nations League qualifizieren. Dort werden die zwei Olympia-Tickets für zwei europäische Teams für Paris 2024 vergeben. Frankreich ist als Gastgeber automatisch qualifiziert. (mit dpa)

