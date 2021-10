VfB Frohnhausen vergibt die größte Möglichkeit am Schluss

Essen. Fußball-Landesligist verliert Derby gegen ESC Rellinghausen. SpVgg. Steele findet nur schwer den Rhythmus, verteidigt aber die Spitzenposition.

Fußball-Landesligist SpVgg. Steele hatte zwar Startprobleme, verteidigte aber mit einem Auswärtssieg die Spitzenposition. ESC Rellinghausen entscheidet Derby in Frohnhausen für sich.

VfB Speldorf – SV Burgaltendorf 2:2 (2:2). Die Zuschauer sahen in Speldorf eine ansehnliche Partie am Freitagabend. „Wir konnten leider kein Veto gegen den Spieltermin einlegen, so dass uns gleich fünf Spieler fehlten“, ärgerte sich Burgaltendorfs Sportliche Leiter Jörg Oswald. Umso zufriedener war er mit dem Auftritt seiner jungen Ersatztruppe. Im ersten Durchgang legten beide Seiten los wie die Feuerwehr. Mit dem ersten Angriff erzielten die Gastgeber das 1:0, doch Viefhaus glich aus (7.). Bereits fünf Minuten später gingen die Gäste durch Andres sogar in Führung.

Chancen auf beiden Seiten folgten, ein unglücklich abgefälschter Schuss brachte kurz vor der Pause den Ausgleich zum 2:2. Danach schalteten beide Mannschaften einen Gang zurück, Speldorf kam kaum noch vor den Kasten der Gäste. Die wiederum hatten einige gute Kontermöglichkeiten. „Speldorf hätte sich über eine Niederlage nicht beschweren dürfen. Aber im Großen und Ganzen können wir mit dem Punkt leben“, sagte Jörg Oswald.

Aiman Ramadan von der SpVgg Steele (hier im Angriff gegen Frohnhausens Robin Köhler) erzielte in Duisburg das Tor zum 2:0. Foto: Michael Gohl

Ramadan trifft für Steele nach schönem Konter zum 2:0

SV Genc Osman – SpVgg Steele 03/09 0:2 (0:0). Im ersten Durchgang kam der alte und neue Spitzenreiter nicht ins Spiel. Genc Osman zeigte mehr Laufbereitschaft und Zweikampfstärke, und die Gäste hatten Glück, dass der Gegner vor dem Tor zu harmlos agierte. Nach ein paar aufbauenden Worten von Trainer Dirk Möllensiep fand Steele dann im zweiten Durchgang in die richtige Spur. Das 1:0 durch Muschalik fiel nach einer Ecke, einen stark herausgespielten Konter verwandelte Ramadan fünf Minuten später zum 2:0. Danach gab es kaum noch Möglichkeiten, die Steeler spielten die Partie herunter. „Aufgrund der zweiten Hälfte war der Sieg verdient, aber es hätte auch anders ausgehen können, wenn der Gegner in der ersten Hälfte die Tore gemacht hätte“, gab Möllensiep zu.

Tore: 0:1 Muschalik (67.), 0:2 Ramadan (72.).

VfB Frohnhausen verschläft Beginn der zweiten Halbzeit

VfB Frohnhausen – ESC Rellinghausen 1:2 (1:1). VfB-Trainer Issam Said fehlten die Worte: „Wenn man unten steht, gelingt einfach nichts. Selbst ein Elfer in der Nachspielzeit geht nicht rein. Dabei hätten wir einen Punkt verdient gehabt.“ Seine Mannschaft benötigte eine halbe Stunde, um ins Spiel zu kommen. Der ESC ging früh durch Oteng-Adjei (6.) in Führung und hatte danach einige Möglichkeiten.

Kurz vor der Pause fanden die Gastgeber besser in die Partie, und per Freistoß glich Said aus. „Wir sind in der Situation doppelt bestraft worden, da der Torschütze zuvor einem meiner Jungs in den Rücken geschlagen hatte, was leider nicht geahndet wurde“, ärgerte sich ESC-Trainer Sascha Behnke. Im zweiten Durchgang brauchte der VfB erneut eine Weile, um in Gang zu kommen, was Issam Said erzürnte: „Man darf nicht so aus der Kabine kommen. Das war schlecht.“

Rellinghausen ging erneut durch Geburtstagskind Erik May in Führung, der aus 25 Metern unhaltbar für Keeper Wolbeck traf. Und auch danach hatten Nadolny und Pirogov einen Treffer auf den Fuß, schossen aber am leeren Tor vorbei. In der Schlussminute bekamen die Gäste die große Chance auf einen Punktgewinn, als der ESC etwas ungeschickt einen Foulelfmeter verursachte. Doch Issa Issa scheiterte Björn Heußen. „Wenn man in der letzten Minute einen Elfer kassiert, kann man von einem glücklichen Sieg sprechen. Allerdings hatten wir so viele Möglichkeiten, dass der Dreier nicht unverdient ist“, meinte Sascha Behnke.

Tore: 0:1 Oteng-Adjei (6.), 1:1 Said (36.), 1:2 May (52.).Bes. Vork.: Issa verschießt Foulfelfmeter (90.+6).

Trainer Murat Aksoy von FC Blau-Gelb Überruhr ist ganz und gar nicht zufrieden. Foto: Michael Gohl

Trainer von BG Überruhr übt scharfe Kritik

BW Mintard – BG Überruhr 2:1 (2:0). Harte Worte fand Überruhrs Trainer Murat Aksoy für seine Spieler: „Wenn man zweimal pennt und sich nicht an die taktischen Vorgaben hält, kann man nicht gewinnen.“ Vor allem ärgerte er sich über ddas 0:1: „Das war das neunte Mal, dass wir ein Gegentor nach einer Ecke bekommen haben.“

Auch beim zweiten Tor der Mintarder wirkte seine Abwehr nicht sattelfest. Zu dem Zeitpunkt waren die Blau-Weißen allerdings nur noch zu zehnt, weil einer der Gastgeber schon in der 34. Minute Rot gesehen hatte. Für Aksoy ebenso ein Witz wie die Ampelkarte, die Matondo in einer 76. Minute sah.

Im zweiten Durchgang zogen sich die Mintarder zurück, und Blau-Gelb kam zu mehr Spielanteilen. Der später vom Platz gestellte Matondo markierte das 1:2, die Gästen hofften noch einmal. Doch die starke Defensive der Hausherren ließ keine Lücken. „Ein Remis wäre aufgrund der zweiten Halbzeit vielleicht gerecht gewesen, aber dann hätten wir cleverer agieren müssen“, soAksoy.

Tore: 1:0 (6.), 2:0 (41.), 2:1 Matondo (52.). Bes. Vork.: Rot für Mintard (34.), Gelb-Rot für Matondo (Überruhr, 76.).

