Vertragsverlängerung: SGS Essen sendet starkes Signal

Essen. Bundesligist SGS Essen hat Mittelfeldspielerin Natasha Kowalski langfristig an sich gebunden. Diese Pläne hat der Verein mit der 20-Jährigen.

Die SGS Essen trifft eine Zukunftsentscheidung: Natasha Kowalski verlängert ihren Vertrag beim Frauenfußball-Bundesligisten vorzeitig wie langfristig. Der neue Kontrakt der 20-Jährigen, die ihre Debütsaison in der Eliteliga gerade hinter sich hat, läuft bis 2026. Und damit genau so lange wie auch die Arbeitspapiere der gestandenen Lena Ostermeier und Jacqueline Meißner. Klar ist: In den Zukunftsplanungen der SGS spielt Kowalski eine wichtige Rolle. Nicht zufällig wurde sie nach ihrem Wechsel aus der Reserve des VfL Wolfsburg zur Ardelhütte mit der Nummer zehn ausgestattet.

„Dass wir mit ihr längerfristig planen können, ist zum einen ein starkes Signal für die gesamte Mannschaft, zum anderen aber auch ein positives Signal für Fans, Partner und Sponsoren“, erklärt Manager Florian Zeutschler. Trainer Markus Högner, der seine Spielgestalterin schon aus der gemeinsamen Zeit beim VfL kennt, setzte sie in der abgelaufenen Saison in jeder Partie ein. In Erinnerung geblieben ist dabei vor allem Kowalskis direkt verwandelter Freistoß gegen Bayern München.

Natasha Kowalski hat bei SGS Essen bereits nächsten Schritt gemacht

Bereits vor einigen Wochen kündigte Högner an, dass Kowalski zur „Achse“ der SGS zählen wird.„Natasha hat mit ihrem Engagement in Essen den nächsten Schritt vollzogen. Es hat etwas gedauert, bis sie bei uns angekommen ist. Sie hat die anfänglichen Schwierigkeiten dennoch gemeistert und passt ideal zu unserem Spielsystem“, sagt der Fußballlehrer und betont dabei das noch nicht ausgeschöpfte Potenzial seines Schützlings: „Wir möchten ihr helfen, ihre Persönlichkeit und ihre Spielweise weiterhin zu stabilisieren, sodass ihre Entwicklung noch weiter voranschreitet.“

Ob Kowalski ihren Vertrag dann auch erfüllen wird, hängt von mehreren Faktoren ab. Erst kürzlich erklärte der Verein beim Abgang von Ella Touon, mit der man auch gerne langfristig geplant hätte, dass man wechselwilligen Spielerinnen keine Steine in den Weg legen wolle. Aber immerhin kann die SGS dann noch bei Touon auf eine Ablöse hoffen.

Ella Touon zieht es von der SGS Essen nach Österreich

Und wer diese nun wohl zahlt, ist mittlerweile bekannt: Die Verteidigerin zieht es nach Österreich zum Serienmeister St. Pölten. Dort geht es für sie künftig um Titel, auf die Natasha Kowalski mit der SGS kaum Chancen hat. Dafür wird sie wiederum in der deutlich anspruchsvolleren Liga um ihren Stammplatz im offensiven Mittelfeld kämpfen.

Empfehlen kann sich dagegen Kowalski bereits an diesem Samstag (14.30 Uhr). Denn dann bestreiten die Essenerinnen nach zwei Wochen Trainingsarbeit ihr erstes Testspiel beim niederländischen Ehrendivisionär Feyenoord Rotterdam.

Hier gibt es alle News aus der Essener Sportszene.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen