Verpflichtung von André Fuhr: MTG Horst gibt Fehler nun zu

Essen. Der Essener Verbandsligist MTG Horst hat André Fuhr in der vergangenen Woche freigestellt – nun entschuldigt sich der Klub für sein Handeln.

Die MTG Horst hat mit der Verpflichtung und der nur 37 Tage später folgenden Freistellung von Handballtrainer André Fuhr für Schlagzeilen gesorgt.

Nun, eine Woche nachdem sich der Verein offiziell vom Trainer getrennt hatte, dieser aber trotzdem beim Spiel der ersten Herrenmannschaft in Mülheim in der Halle war, gibt der Verein Fehler im Handeln zu.

MTG Horst bezeichnet Verpflichtung von André Fuhr als Fehler

„Mit der Verpflichtung von André Fuhr, ohne das Ergebnis der vom Deutschen Handballbund eingesetzten Kommission zu berücksichtigen, hat die MTG Horst einen Fehler gemacht. Diesen Fehler bedauern wir zutiefst“, heißt es von Seiten der MTG Horst. In der vergangenen Tagen habe man vereinsintern „intensive Gespräche auf allen Ebenen geführt und gemeinsam entschieden, André Fuhr von seinen Aufgaben zu entbinden.“

Gegen den Übungsleiter stehen Vorwürfe im Raum, die Spielerinnen bei seinem ehemaligen Arbeitgeber Borussia Dortmund psychisch unter Druck gesetzt und ein Abhängigkeitsverhältnis geschaffen zu haben. Fuhr und der BVB trennten sich, auch für den DHB arbeitet der gelernte Pädagoge nicht mehr.

Essener Verein hatte sich zunächst nur halbherzig distanziert

Ende Juli hatte die MTG den Übungsleiter als neuen Trainer der ersten Mannschaft vorgestellt, die zuständige Kommission des DHB, die den Fall Fuhr aufarbeitet, kündigte aber erst für den Herbst 2024 Ergebnisse an. An der Entscheidung des Essener Klubs, Fuhr trotzdem schon wieder einen Trainerjob zu geben, hatte es auch von Spielerinnen Kritik gegeben, die Fuhr das Fehlverhalten vorwerfen.

Peter Rehberg, 2. Vorsitzender der MTG Horst, Michael Hebestreit, Leiter der Abteilung Handball, Eiko Rümker, Geschäftsführer und Maren Fröhlich, stellv. Abteilungsleiterin (v.l.) distanzieren sich nun von der Verpflichtung von André Fuhr. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

In einer ersten Stellungnahme in der vergangenen Woche hatte sich der Klub dann eher halbherzig zur Trennung von André Fuhr geäußert, nun also das Eingestehen eines Fehlers. Weiter heißt es in der Stellungnahme: „Diese Erfahrung hat uns zu Beginn überfordert und hat uns vereinsintern sehr viel abgefordert. Wir entschuldigen uns bei allen Menschen, die wir mit unserem Handeln verletzt haben.“

Am kommenden Samstag bestreitet die MTG hier nächstes Spiel. Um 19 Uhr ist die zweite Mannschaft von Interaktiv Handball in der Halle am Gymnasium Wolfskuhle zu Gast.

