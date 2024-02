Verletzungspech trübt die letzte Testphase beim ETB

Essen. Beim letzten Vorbereitungsspiel beim FC Altenbochum 20/28 hofft Trainer Damian Apfeld, dass sich sein Lazarett ein bisschen lichtet.

Am Sonntag steht für den ETB Schwarz-Weiß Essen das letzte Vorbereitungsspiel an, ehe es eine Woche später mit dem Nachholspiel gegen den TVD Velbert (11. Februar, 15 Uhr, Uhlenkrug) in der Oberliga Niederrhein wieder um Meisterschaftspunkte geht. Den finalen Test bestreitet die Mannschaft von ETB-Coach Damian Apfeld beim Landesligisten FC Altenbochum 20/28. Die Partie wird um 15 Uhr auf dem Sportplatz „Am Pappelbusch“ angepfiffen.

Zuletzt eine 1:3-Niederlage in Obercastrop

Die Schwarz-Weißen hoffen, dass in Bochum wieder einige verletzte und kranke Spieler aus dem Lazarett zurückkehren werden, damit es ein aussagekräftiges Testspiel für das ETB-Trainerteam wird. Der FC Altenbochum 20/28 spielt in der Landesliga Westfalen Staffel 3 und liegt dort mit 14 Punkten auf dem 13. Tabellenplatz.

Beim vorletzten Test unter der Woche beim Westfalenligisten SV Wacker Obercastrop konnte der ETB nur in der ersten Halbzeit das zeigen und umsetzen, was sich ETB-Coach Damian Apfeld von seinem Team wünscht. Im zweiten Durchgang lief bei den Schwarz-Weißen nicht mehr viel zusammen und am Ende gab es dann eine 1:3-Niederlage.

Musste beim Test in Obercastrop verletzt runter: Guiliano Zimmerling (am Ball). Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

In den ersten 45 Minuten zeigten die Schwarz-Weißen eine ganz starke Leistung und dominierten das Spiel. Sie hatten extrem viel Ballbesitz, konnten aber daraus zu wenig richtig gute Torchancen kreieren. Nach dem Seitenwechsel musste der ETB dann Guiliano Zimmerling und Nico Lucas mit Verletzungen auswechseln. Dadurch kam ein Bruch ins Spiel der Schwarz-Weißen und die Essener verloren die Kontrolle über die Partie.

Weitere News aus dem Essener Sport

In der 62. Spielminute fiel dann durch Valdet Rama das 1:0 für die Gastgeber. Acht Minuten später erzielte Mohamed „Mo“ Cissé mit einem strammen Schuss in die lange Ecke den 1:1-Ausgleich für die Elf vom Uhlenkrug. Danach schlichen sich aber immer mehr Ballverluste bei den „Schwatten“ ein. So fiel dann auch das 2:1 durch Julian Ucles Martinez, als die Schwarz-Weißen an der Mittellinie den Ball verloren und Martinez mit einem Traumtor aus 50 Metern erfolgreich war (77.). Den Schlusspunkt setzte Brightney Igbinadolor (85.) der erst in der laufenden Winterpause vom ETB nach Obercastrop gewechselt ist

Trainer Apfeld: „Die zweite Halbzeit war heute überhaupt nicht gut von uns. Ich freue mich, dass in den nächsten Tagen wieder etliche Stammspieler von uns ins Training zurückkehren werden.“

Weitere Berichte aus dem Lokalsport in Essen lesen Sie hier!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen