Verlängerung: Dennis Reimer lässt die Moskitos jubeln

Leipzig. Eishockey-Oberligist Moskitos Essen feiert in Leipzig den ersten Saisonsieg mit dem 4:3 nach Verlängerung. So lief die zweite Partie der Saison.

Später Ausgleich, Siegtreffer in der Verlängerung: Die Moskitos Essen haben sich im zweiten Saisonspiel den ersten Sieg gesichert. Bei den Icefighters Leipzig knüpfte der Eishockey-Oberligist zumindest phasenweise an den überzeugenden Auftritt zum Auftakt gegen Tilburg an und entschied das erste Auswärtsspiel dank des ersten Saisontreffers von Dennis Reimer in der Verlängerung mit 4:3 (1:1, 1:0, 1:2, 1:0) für sich.

Die Messlatte hatte der ESC beim Auftakt zu Hause gegen die Tilburg Trappers gleich mal hochgelegt. Die Moskitos unterlagen den Niederländern am Westbahnhof zwar knapp mit 3:5, konnten den Anhang auf den Rängen aber über weite Strecken begeistern. Nahezu unverändert im Vergleich zur Auftaktniederlage starteten die Moskitos in ihre erste Auswärtsaufgabe: Allein Förderlizenzspieler Philipp Seidel (Düsseldorfer EG) fehlte im Aufgebot, zwischen den Pfosten in Leipzig startete erneut Bastian Flott-Kucis.

Moskitos geraten erneut früh in Rückstand

Beide Mannschaften brauchten nicht viel Anlaufzeit, die „Mücken“ gerieten erneut früh in Rückstand. Die erste Essener Strafe war gerade abgelaufen, als Leipzigs Tim Heyter völlig freistehend aus zentraler Position zum 1:0 abschloss (4.) - Déjà-vu für die Moskitos, die schon gegen Tilburg früh das erste Gegentor kassiert hatten. Die Essener aber ließen sich wieder nicht viel Zeit, um zu antworten: Mit der ersten gefährlichen Offensivaktion sorgte Edmunds Augstkalns nach einem verdeckten Distanzschuss für den Ausgleich (5.) – bereits der zweite Saisontreffer für den lettischen Verteidiger.

In der siebten Minute tauchte Elvijs Biezais frei vor dem Leipziger Tor auf, scheiterte aber an Goalie Eric Hoffmann. Danach rettete Torwart Flott-Kucis für die Moskitos innerhalb von vier Minuten gleich drei Mal in höchster Not. Frühe Scheibenverluste, Wechselmissverständnisse und schnelle Leipziger Umschaltmomente brachten die „Mücken“ in unangenehme Situationen. Danach konnten aber auch die Gäste die ersten Akzente im Angriff setzen und übernahmen zumindest phasenweise die Kontrolle.

Erste Führung der Moskitos in dieser Saison hält nicht lange

Im Mittelabschnitt aber nahm sich Essen immer wieder selbst das Momentum und musste sich auf die Defensivarbeit konzentrieren – aufgrund von gleich vier Strafen. Fast sieben Minuten verteidigte der ESC mit der Hilfe von Keeper Flott-Kucis erfolgreich in Unterzahl und konnte seinerseits knapp drei Minuten mit einem Mann mehr auf dem Eis kein Kapital daraus schlagen.

Für einen der gefährlicheren Momente der Moskitos im zweiten Drittel war Lars Stelzmann verantwortlich: Der junge Angreifer prüfte aus der neutralen Zone Hoffmann, der nach seinem Fehlpass gerade rechtzeitig ins Icefighters-Gehäuse zurückgekehrt war (23.). Alexander Komov forderte den Leipziger Torhüter sieben Minuten später noch einmal (30.). Ein weiterer Treffer für die Moskitos?

Zeichnete sich im Mittelabschnitt zunächst nicht ab – bis zur 38. Minute. Der Lette Biezais verzog nach einer Hereingabe von Sandis Zomanis knapp. Wenige Sekunden später legte Dennis Reimer die Scheibe quer vors Tor, der allein gelassene Ex-Leipziger Heyer musste die Scheibe am langen Pfosten nur noch verwandeln. Die erste Führung für die Moskitos in der neuen Saison hielt allerdings nicht lange.

Moskitos leisten sich einige Unkonzentriertheiten

Zu Beginn des Schlussdrittels versuchten es die Icefighters von der blauen Linie, der Schuss wurde unglücklich abgefälscht – und landete im Essener Tor (43.). Und es kam noch schlimmer für die Moskitos: Statt sich im nächsten Powerplay den Vorsprung gleich zurückzuholen, agierten sie unaufmerksam, als Leipzigs Manuel Nix genau im richtigen Moment die Strafbank verlassen durfte. Nach einem hervorragenden Pass in den Lauf fuhr der im Konter auf Flott-Kucis zu und schickte Essens Goalie in die falsche Ecke (45.) – innerhalb von zweieinhalb Minuten hatten die Gastgeber das Spiel gedreht.

Die Moskitos leisteten sich während der restlichen Spielzeit noch einige Unkonzentriertheiten, setzten sich aber auch phasenweise im Angriffsdrittel fest – und glichen kurz vor Schluss aus. Moskitos-Coach Albrecht hatte gerade Flott-Kucis für einen sechsten Feldspielers vom Eis genommen, da spielte Fabio Frick die Scheibe in den Torraum, wo der Lette Zolmanis den flachen Schuss ins Tor abfälschte (59.) – 3:3 nach 60 Minuten.

In der Verlängerung sicherten sich die Essener dann den Zusatzpunkt: Bei angezeigter Strafe für Leipzig vollendete Reimer eine Kombination über Augstkalns und Biezais zum Siegtreffer (62.).

So haben sie gespielt

Icefighters Leipzig – Moskitos 3:4 n.V..

Drittel: 1:1, 0:1, 2:1, 0:1.

Tore: 1:0 Heyter (4.), 1:1 Augstkalns (5.), 1:2 Heyer (39.), 2:2 Bondarenko (43.), 3:2 Nix (45.), 3:3 Zolmanis (59.), 3:4 Reimer (62.). Strafminuten: Essen 14 – Leipzig 14. Zuschauer: 1300.

