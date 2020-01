VCA-Damen setzen gegen Köln auf ihre Heimstärke

Der Kampf um den Klassenerhalt in der Saison 2019/2020 geht für die Volleyball-Damen des VC Allbau Essen nun auch endlich vor heimischem Publikum weiter: Der Zweitliga-Aufsteiger empfängt zum ersten Heimspiel des Jahres am Sonntag (16 Uhr) DSHS SnowTrex Köln in der Sporthalle Bergeborbeck. Das Ziel formuliert VCA-Coach Marcel Werzinger klar: „Wir wollen an die gute Leistung der letzten beiden Heimspiele gegen Borken und Leverkusen anknüpfen. Auch der Sieg gegen VCO Berlin soll uns Rückenwind verleihen.“

Leistungssteigerung zum Hinspiel ist erforderlich

Damit die Essenerinnen etwas Zählbares mitnehmen können, sollten sie eine bessere Leistung zeigen als im Hinspiel in der Domstadt. Dort unterlagen die VCA-Damen im vergangenen September verdient mit 0:3 und zeigten für Coach Werzinger „die bisher schwächste Leistung der Saison“. Die Favoritenrolle ist klar an die Kölnerinnen verteilt, die aktuell mit 23 Zählern und acht Siegen auf dem vierten Tabellenplatz stehen. Die VCA-Damen haben 15 Punkte auf dem Konto und sind Elfter. Köln ist seit Jahren in der 2. Bundesliga Nord etabliert und feierte in den Jahren 2017 und 2018 sogar die Meisterschaft.

Die selbsternannten „Pottperlen“ hingegen kämpfen in ihrer Aufstiegssaison um den Klassenerhalt - jeder Punkt zählt. Bei ihren Heimspielen zeigten die Damen des VC Allbau bislang ansprechende Leistung und konnten in fünf von sechs Partien in Essen Punkte erkämpfen - daran wollen sie auch am Sonntag anknüpfen. Ein Vorteil für die Essenerinnen könnte sein, dass die Domstädter schon am Samstagabend gegen Schlusslicht VCO Berlin ranmüssen und somit am Wochenende ein Spiel mehr in den Knochen haben. Die VCA-Damen haben in dieser Saison schließlich schon oft genug gezeigt, dass sie für eine Überraschung gut sind…