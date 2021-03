Volleyball VC Allbau Essen will punkten für eine gute Platzierung

Essen Essener Zweitligist könnte sich gegen Bonn für Hinspiel-Pleite revanchieren. Auch Spiel am Sonntag in Borken verspricht Spannung.

Drei Spiele haben die Zweitliga-Volleyballerinnen des VC Allbau noch zu absolvieren, dann haben sie auch diese schwierige, von Corona-Pausen geprägte Saison zu Ende gebracht. An diesem Wochenende steht noch einmal ein Doppelspieltag auf dem Programm. Am Samstag empfängt die Mannschaft von Trainer Marcel Werzinger den Tabellenzehnten SSF Fortuna Bonn (19 Uhr, Bergeborbeck), einen Tag später geht es zu den Skurios Volleys Borken (16 Uhr, Halle Mergelsberg), die auf Rang zwölf stehen.

Die Tabelle in der 2. Bundesliga Nord ist weiterhin arg verzerrt, weil die Mannschaften unterschiedlich viele Spiele absolviert haben. Der VCA hat 22 Partien gespielt und liegt mit vorn. Aktuell sind die Borbeckerinnen Tabellendritter, nur mit einem Punkt weniger folgt Konkurrent BW Dingden, der allerdings vier Spiele weniger ausgetragen hat.

VCA mit einigen Schwankungen und Enttäuschungen

Da wird sich vermutlich innerhalb der Verfolgergruppe noch einiges tun. Gleichwohl kann VCA mit der Saison bislang zufrieden sein, auch wenn es einige Schwankungen und Enttäuschungen gab. Unterm Strich ist die Bilanz erfreulich für ein Team, das sich anfangs nur den Klassenerhalt als Saisonziel gesetzt hatte.

Die Leistungskurve verlief aber alles andere als auf einem Niveau. Allein vor einer Woche lief's zu Hause nicht so, wie man es hätte erwarten können. War das 3:2 gegen ETV Hamburg noch okay, blieben die Essenerinnen gegen den Vorletzten VfL Oythe weit hinter ihren Möglichkeiten und verloren mit 2:3.

VfL Oythe ist bereits ausgestiegen

Für Oythe war es das letzte Spiel der Saison. Weil der VfL lange Zeit wegen des Lockdowns nicht trainieren konnte, hat er die Härtefallreglung der Volleyball Bundesliga beansprucht. Der Klub steigt nach der Einfachrunde aus, bleibt aber der Liga erhalten.

Beim Heimspiel am Samstag gegen Bonn könnten sich die VCA-Spielerinnen für die 1:3 Niederlage im Hinspiel revanchieren. Sie dürften auch als Favorit in die Partie gehen. Die Gäste haben zuletzt zweimal jeweils 1:3 verloren, in Borken und zu Hause gegen VCO Berlin. Das dürfte die Motivation allerdings eher steigern.

Beide Spiele im Livestream zu sehen

Im Hinspiel spielten die Rheinländerinnen auf hohem Niveau und behielten relativ deutlich die Oberhand. Lediglich im zweiten Satz dominierte Essen.

Das Hinspiel gegen Borken Anfang November gewann der VC Allbau knapp 3:2. Die Gastgeberinnen liegen aktuell zwar satte zwölf Punkte hinter VCA, allerdings haben sie auch sieben (1) Spiele weniger in der Bilanz, da könnte sichnoch einiges bewegen. Borken unterlag zuletzt gegen Stralsund mit 1:3.

Beide Spiele des VC Allbau können sowohl im Livestream auf sporttotal.tv, als auch im Liveticker der Volleyball Bundesliga verfolgt werden.

