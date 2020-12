VC Allbau Essen muss erneut wegen Corona aussetzen

Schon wieder zwingt das Corona-Virus die Volleyballerinnen des VC Allbau Essen an diesem Wochenende zur Zwangspause. Zwei Wochen hatte der Zweitligist ausgesetzt wegen positiv getesteter Spielerinnen in den eigenen Reihen. Dann durften sie am vergangenen Samstag bei BW Dingden erstmals wieder aufschlagen (0:3). Dieses Mal hat es den BSV Ostbevern erwischt, der an diesem Samstag in der Sporthalle Bergeborbeck gastieren sollte.

Stadt verbietet BSV Bevern zu trainieren

Einige BSV-Volleyballerinnen waren bereits vor über zwei Wochen nach dem Spiel gegen Borken positiv auf das Virus getestet. Die Quarantäne wäre nun eigentlich abgelaufen, trotzdem kam die Absage, weil der BSV aufgrund einer behördlichen Anordnung der Stadt die Sporthallen nicht mehr zum Trainings- oder Spielbetrieb nutzen darf. Dem Antrag, das Spiel zu verlegen, gab die Volleyball Bundesliga (VBL) statt. Einen neuen Termin gibt es aber noch nicht.

Für VCA-Trainer Marcel Werzinger und sein Team ist es natürlich keine optimale Situation: „Jetzt haben wir halt wieder ein freies Wochenende. Wir wollten es Samstag eigentlich besser machen als gegen Dingden und wieder in die Spur finden. Das geht jetzt nicht.“ Am 13. Dezember soll es weitergehen mit dem Spiel bei Fortuna Bonn.