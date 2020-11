VC Allbau Essen ist nach Corona-Zwangspause wieder am Ball

Die Corona-Pause ist überstanden und für den VC Allbau beginnt an diesem Wochenende wieder der Alltag in der 2. Volleyball-Bundesliga. Am Samstag schlagen die Borbecker Volleyballerinnen in Hamminkeln beim SV Blau-Weiß Dingden auf (19.30 Uhr) - sofern die obligatorischen Schnelltests am Vorabend des Spiels negativ ausfallen.

Keine leichte Aufgabe für die Borbeckerinnen , schließlich kommen sie aus einer zweiwöchigen Zwangspause ohne Spiel- und Trainingsbetrieb. Nachdem einige Spielerinnen positiv auf das Corona-Virus getestet worden waren, wurde das Team von Trainer Marcel Werzinger in Quarantäne geschickt. Erst im Laufe dieser Woche kehrten einige Spielerinnen zurück ins Training - trotzdem werden in Dingden noch nicht alle Kräfte aus dem Kader dabei sein können.

Nach der Pause an die starke Form anknüpfen

Trainer Werzinger weiß um die schwierige Situation, die seine Mannschaft zu meistern hat: „Es wird sich zeigen, wie schnell es uns gelingt, an die bisherigen Erfolge anzuknüpfen .“ Vor der Spielpause präsentierten sich die Essenerinnen in starker Form. Erst eine Niederlage kassierten die Allbau-Damen in bislang sieben Spielen und stehen mit 16 Zählern derzeit auf dem fünften Tabellenrang.

Allerdings haben die vier Teams vor dem VCA (Dingden, Stralsund, Köln, Leverkusen) auch allesamt mehr Partien absolviert. Somit ist das Auswärtsspiel in Dingden ein echtes Verfolgerduell, denn Blau-Weiß hat nach acht Partien nur einen Punkt mehr auf dem Konto als das Werzinger-Team. Der Essener Cheftrainer weiß, worauf es am Samstag ankommen wird: „Es geht für uns einerseits darum, einen Schritt zurück zu alter Stärke zu machen und andererseits so viel wie möglich zu investieren, um etwas Zählbares mitzunehmen.“

Das Spiel findet coronabedingt natürlich ohne Zuschauer statt . Wer den VCA aber von zu Hause aus anfeuern will, der kann die Begegnung im Livestream unter www.sporttotal.tv verfolgen.