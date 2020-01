VC Allbau Essen hofft im Kellerduell auf weitere Punkte

Es geht Schlag auf Schlag für die Zweitliga-Volleyballerinnen des VC Allbau Essen. Beim SV Bad Laer (16 Uhr, Am Freibad) kämpften sie um weitere Punkte für den Klassenerhalt. Das Duell verspricht Höchstspannung, denn die Kontrahenten trennt nur ein Zähler und ein Tabellenplatz voneinander, so dass die Borbeckerinnen im Erfolgsfall an den Niedersachsen vorbeiziehen könnte.

Dass die Partie gegen Bad Laer kein Selbstläufer wird, musste die Mannschaft von Trainer Marcel Werzinger bereits im Hinspiel feststellen, dass sie nach einem packenden Hin und Her knapp mit 2:3 verloren. Werzinger weiß, wo des Gegners Stärken liegen: „Bad Laer ist eine sehr eingespielte Mannschaft, die wenig Fehler macht und dabei sehr variabel spielt.“

Gastgeberinnen sind schwach ins Jahr gestartet

Während der VCA-Coach im Hinspiel noch auf Natalie Wolter, Carlotta Strube und Lea Adolph verzichten musste, kann er am Sonntag aus dem Vollen schöpfen. Nach den Siegen gegen VCO Berlin (3:1) und DSHS SnowTrex Köln (3:2) reisen die „Pottperlen“ selbstbewusst nach zum SV Bad Laer, der mit zwei deutlichen 0:3-Niederlagen und nur einem Sieg schlechter in das neue Jahr gestartet ist.

Coach Werzinger gibt vor, was er von seinem Team erwartet: „Wir müssen den Druck im Aufschlag hochhalten, gute Block- und Abwehrarbeit leisten und mutig im Angriff sein.“