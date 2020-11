VC Allbau Essen baut seine Erfolgsserie gegen Borken aus

Essen. Essener Frauen-Zweitligist kann klare Führung nicht ins Ziel bringen und gewinnt erst nach Tiebreak. Auch VCA muss sich an Gegebenheiten gewöhnen.

Die Erfolgsserie der Volleyballerinnen des VC Allbau Essen hält: Im Nachholspiel gegen die Skurios Volleys Borken feierte der Zweitligist einen 3:2-Heimsieg und behauptet in der Tabelle Platz drei. Das Heimspiel am vergangenen Wochenende gegen ETV Hamburg war von den Gästen abgesagt, weil sie offenbar keine Möglichkeit fanden, den Corona-Test durchzuführen, den der Verband 24 Stunden vor dem Spiel vorschreibt. Die Wertung der Partie steht noch aus

Nachdem das Spiel gegen Borken abgesagt worden war, weil da die Gäste in Quarantäne mussten, war nun der Nachholtermin durch die neue Landesverordnung und die fehlende Ausnahmegenehmigung gefährdet. Laut Corona-Auflage, die seit 2. November gilt, sind Wettbewerbe in Profiligen, zu denen auch die 2. Volleyball Bundesliga gehört, weiter zulässig. Bis einen Tag vor dem Spiel lag dem VCA aber, anders als bei einigen anderen Standorten in NRW, noch keine Ausnahmegenehmigung für den Trainings- und Spielbetrieb der Stadt vor. Die Planungen aber mussten weitergehen, weshalb die Partie gegen Borken dann doch genehmigt wurde.

Ein Duell mit zwei unterschiedliche Hälften

VCA-Trainer Marcel Werzinger sah zwei unterschiedliche Spielhälften: „In den ersten beiden Sätzen haben wir sehr gut aufgeschlagen und uns durchgesetzt. Danach war es genau andersherum - Borken war deutlich besser im Spielaufbau.“ Der dritte Satz war dann „sehr umkämpft“. Die „Pottperlen“ verloren mit 22:25 und gaben auch den vierten Satz mit 13:25 ab.

Auch der Tiebreak war umkämpft und ging schließlich an den VCA. „Dass wir noch den Sieg geholt haben ist super. Wir freuen uns über die zwei Punkte. Aber ohne Zuschauer war es schon komisch.“ Nach einem spielfreien Wochenende kommt es am 14. November in Leverkusen zum Duell mit dem aktuellen Tabellenführer.

VC Allbau - Skurios Volleys Borken 3:2. Sätze: 25:18, 25:17, 22:25, 13:25, 15:13. VCA: Ferger, Zwingmann, Strube, Wiedeking, Janssen, Schreiner, Wolter, Limmroth, Werzinger (MVP), Drölle.