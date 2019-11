VC Allbau-Damen wollen die starken Spielphasen ausbauen

Essen. Gleich zwei Heimspiele stehen an diesem Wochenende an, in denen die Essenerinnen wertvolle Punkte für den Klassenerhalt sammeln wollen.

Nachdem bei den Volleyballerinnen des VC Allbau Essen zuletzt die fehlende Souveränität bemängelt wurde, bietet sich an diesem Wochenende für den Zweitligisten gleich doppelt die Chance, die nächsten wichtigen Ligapunkte einzufahren. Es steht ein Doppelheimspieltag in der Sporthalle Bergeborbeck auf dem Programm. Die Gegner reisen beide aus der Hauptstadt an: Am heutigen Samstag (19 Uhr) empfangen die VCA-Damen zunächst VC Olympia Berlin und nur einen Tag später folgt die Partie gegen BBSC Berlin (16 Uhr).