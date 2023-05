Video: Uli Hoeneß gratuliert Essener Fußballern zum Aufstieg

Adler Union Frintrop steigt in die Oberliga auf. Uli Hoeneß gratuliert.

Essen. Das ist eine Nummer: Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß gratuliert Adler Union Frintrop zum Aufstieg. Die Geschichte hinter dem verrückten Video.

Der sensationelle Durchmarsch von Adler Union Frintrop von der Bezirksliga bis in die Oberliga war ein prägendes Thema in den letzten Tagen. Mit geringem Etat, Offensivfußball und einer klaren Spielidee schafften die Frintroper das „Wunder vom Wasserturm“.

Nicht nur im Essener Amateurfußball wurde Adler Union zu diesem historischen Erfolg beglückwünscht. Auch Uli Hoeneß, Ex-Präsident und Manager des FC Bayern München, wendete sich an Adler Union Frintrop. Der Wortlaut der Botschaft:

„Liebe Freunde von den Adlern aus Frintrop, ich gratuliere Euch sehr herzlich zu Eurem Aufstieg in die Oberliga. Ich habe gehört, Ihr habt einen Durchmarsch gemacht von der Bezirksliga in die Oberliga. Das ist ja was ganz Besonderes und das ganz ohne praktisch zu verlieren – mehr oder weniger. Das wünsche ich dem FC Bayern auch jetzt für den Rest der Saison. Ich wünsche Euch alles Gute und gratuliere Euch herzlich zu Eurem Aufstieg.“

Adler Unions Sportchef kennt Uli Hoeneß gut

Eingefädelt wurde diese Aktion von Hansi Wüst, dem erfolgreichen Sportchef der Frintroper. Der 70-Jährige pflegt bereits seit Jahrzehnten ein gutes Verhältnis zur FC Bayern-Legende Hoeneß. Auf Nachfrage dieser Redaktion erklärte Wüst: „Seit dem 02. Mai 1997 arbeite ich beim FC Bayern München-Fanshop im Centro Oberhausen. Mittlerweile bin ich Rentner und mache es nur noch als Nebenjob – meistens zweimal die Woche. Ich habe seit knapp 30 Jahren ein sehr gutes Verhältnis zu Uli Hoeneß.“

Hansi Wüst (r.) feiert mit Adler Union Frintrop den Aufstieg. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Die Aktion mit dem Video sei dann zufällig zustande gekommen. „Wir hatten vor Wochen telefoniert und da habe ich ihm die Situation mit Adler Union Frintrop geschildert. Direkt nach dem Aufstieg habe ich ihm geschrieben und er antwortete, dass er sich was einfallen lässt“, so Wüst. „An diesem Montag habe ich dann das Video bekommen und bin natürlich extrem stolz darüber. Uli ist ein toller Mensch, auf den man immer zählen kann. Aber: Ich möchte auch betonen, dass bei uns natürlich die Jungs auf dem Platz entscheidend sind. Sie haben es super gemacht und sich diesen Durchmarsch verdient.“

