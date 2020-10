Überruhr kommt in Mülheim unter die Räder

VfB Frohnhausen verspielt eine 3:0-Führung gegen Genc Osman, Trainer Said fehlten die Worte. ESC zeigt in Wermelskirchen die richtige Reaktion.

VfB Frohnhausen – SV Genc Osman 3:4 (3:2). Trainer Issam Said fehlten die Worte. 20 Minuten lang zeigte sein Team eine tadellose Leistung, führte gar mit 3:0, „aber dann haben die Jungs angefangen zu denken“, schüttelte der Coach den Kopf. Die Abwehr wurde immer unsicherer, der Gegner nutzte die Schwäche aus und kam auf 2:3 heran. „Unsere Abwehr ist momentan einfach nicht landesliga-tauglich“, musste Said anerkennen. „Da stehen 20-jährige Jungs, denen dann die Knie zittern.“ Und so spielten im zweiten Durchgang vor allem die Gäste. Frohnhausen hatte sogar noch Kontermöglichkeiten, doch Genc Osman glich eine Viertelstunde vor Schluss aus und schoss in der Nachspielzeit den Siegtreffer. „Wir haben uns mal wieder selbst geschlagen“, so Said.

Tore: 1:0 Said (3.), 2:0 Köhler (12.), 3:0 Laskowski (20.), 3:1 (22.), 3:2 (42.), 3:3 (75.), 3:4 (94.)

SV Wermelskirchen – ESC Rellinghausen 0:3 (0:1). Der ESC zeigte eine Reaktion, und Trainer Sascha Behnke war zufrieden. Im ersten Durchgang war die Partie ausgeglichen, beide Teams hatten Möglichkeiten, doch die Gäste waren erfolgreicher vor dem gegnerischen Kasten – auch wenn der Ball erst im dritten Versuch versenkt wurde. Nach der Pause brauchte Rellinghausen 20 Minuten, um wieder ins Spiel zu finden. Nach der Ampelkarte für die Gastgeber eine Viertelstunde vor Schluss nutzte der ESC die personelle Überzahl mit zwei schönen Treffern zum verdienten 3:0-Sieg.

Tore: 0:1 Pirogov (25.), 0:2 Nadolny (77.), 0:3 Funke (90.).

BG Überruhr – Mülheimer FC 1:4 (0:2). Ernüchterung in Überruhr. „Was wir uns in vier Spielen aufgebaut haben, haben wir uns jetzt in zwei Partien komplett kaputt gemacht“, fehlten BG-Trainer Stefan Lorenz fast die Worte. Seine Truppe könne sich noch beim Gegner bedanken, dass die Niederlage nicht noch höher ausgefallen sei. Die Defensive der Hausherren war völlig verunsichert, und gegen die Mülheimer, die recht aggressiv zu Werke gingen, gelangen kaum Zweikampfgewinne. „Das tat richtig weh. Wir brauchen jetzt Männer, die voran gehen“, fordert Lorenz.

Tore: 0:1 (20.), 0:2 (42.), 0:3 (71.), 0:4 (77.), 1:4 Hillmann (81.)

Arminia Klosterhardt – SpVgg Steele 03/09 2:2 (2:0). Klosterhardt gab im ersten Durchgang Vollgas. Doch erst als die Mannschaft ein wenig schwächer wurde, leistete Steele sich eine unglückliche Aktion im eigenen Strafraum, und der Schiedsrichter zeigte auf den Punkt. Der zweite Treffer der Gastgeber resultierte aus einem abgefälschten Schuss. Doch die Gäste nahmen in der zweiten Hälfte schnell das Heft in die Hand. Die Möglichkeiten häuften sich, von den Arminen war nicht mehr viel zu sehen. „Es war richtig viel Pfeffer im Spiel, wenn es noch zehn Minuten länger gedauert hätte, hätten wir gewinnen können“, war Trainer Dirk Möllensiep dennoch zufrieden.

Tore: 1:0 (35., Foulelfmeter), 2:0 (43.), 2:1 Lippek (66.), 2:2 Geissler (75.).

Hamborn 07 – SV Burgaltendorf 2:1 (1:1). „Die bessere Mannschaft hat verloren“, so die bittere Erkenntnis von Jörg Oswald, dem sportlichen Leiter der Burgaltendorfer, nach der bitteren Niederlage im Kellerduell. Nach einer halben Stunde ging der SVA durch Scheider in Führung und erspielte sich noch zwei Großchancen, die aber nicht genutzt wurden. „Wir treffen vor dem Tor einfach die falschen Entscheidungen“, so Oswald. Mit dem einzigen Angriff nutzte Hamborn mit dem Pausenpfiff einen Abwehrfehler zum Ausgleich. Im zweiten Durchgang das gleiche Bild: Burgaltendorf mühte sich und hätte per Foulelfmeter in der 80. Minute für eine Vorentscheidung sorgen können, doch Sous krönte seine ansonsten tadellose Leistung nicht. Als alle nur noch auf den Schlusspfiff warteten, kamen die Gastgeber noch einmal gefährlich vor das SVA-Tor und machten alle Hoffnungen zunichte. „Die Jungs tun mir leid, denn sie haben wirklich alles gegeben“, konstatierte Oswald.

Tore: 0:1 Scheider (31.), 1:1 (45.), 2:1 (94.).