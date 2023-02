TVG Holsterhausen reist zum Spitzenspiel nach Bochum

In der Volleyball-Regionalliga will VV Humann Essen seine Siegesserien fortsetzen. Das steht den Essener Mannschaften an diesem Spieltag bevor.

Regionalliga

TVA Hürth - VV Humann (So., 16 Uhr). Mit einem Sieg im Spitzenspiel können die Humänner in der Aufstiegsrunde einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft machen. Verfolger Hürth hat zuletzt beim Moerser SC verloren und damit den zweiten Platz eingebüßt. Der VVH will die Siegesserie weiter ausbauen.

Regionalliga Frauen

VCE Geldern - VV Humann (Sa., 18 Uhr). Der VVH möchte in der Abstiegsrunde als erstes Team einen Auswärtssieg erringen und damit den Vorsprung zum Team auf dem ersten Abstiegsplatz ausbauen. Neben den langfristigen Ausfällen muss Trainer Markus Dieckmann auf die Angreiferinnen Meike Neuhoff und Finya Ketelsen verzichten.

Oberliga Frauen: VC Borbeck in Dingden nur Außenseiter

SV BW Dingden II - VC Borbeck II (Sa., 15 Uhr). Beim Tabellenzweiten haben die Borbeckerinnen, die im Abstiegskampf jeden Punkt brauchen, eine schwere Aufgabe zu lösen. Die Gastgeberinnen haben bislang alle Heimspiele gewonnen.

Verbandsliga

SVE Grumme - TVG Holsterhausen (Sa., 19 Uhr). Zum Spitzenspiel reist Holsterhausen nach Bochum und trifft als Tabellendritter auf den punktgleichen Zweiten. Allerdings hat Grumme noch eine weitere Partie in der Hinterhand. Verzichten muss die TVG auf den verletzten Juri Sitter.

Verbandsliga Frauen

VV Humann II – Mönchengladbacher TV (Sa., 15.30 Uhr, Graffweg). Die perfekt ins Jahr gestarteten VVH-Frauen treffen auf einen Gast, der zuletzt drei Niederlagen in Folge kassierte, dabei allerdings auch gegen die Top3-Teams der Liga antreten musste. Im Hinspiel setzten sich die Rheinländerinnen knapp mit 3:2 durch. Humann-Angreiferin Laurentien van Holt muss angeschlagen passen.

Tusem – Moerser SC (Sa., 16 Uhr, Lührmannwald). Die Gastgeberinnen wollen mit einem Erfolg über den abgeschlagenen Tabellenletzten im Abstiegskampf weiter Boden gutmachen. Der MSC hat seit der 2:3-Niederlage im Hinspiel keinen Punkt und nur zwei Sätze aus acht Partien geholt. Die Essenerinnen haben im Training weiter am Zusammenspiel gearbeitet und vor allem den Schnellangriff in den Fokus gerückt.

