Handball: 2. Bundesliga Tusem: So will Essen die HSG Nordhorn-Lingen knacken

Essen. Schon seit sechs Spielen hat der Tusem nicht mehr gegen Nordhorn-Lingen gewonnen. Trainer Michael Hegemann hat aber einen Plan für das Duell.

Aller guten Dinge sind sieben – vielleicht. Das hoffen jedenfalls die Handballer des Tusem vor dem Zweitligaduell gegen die HSG Nordhorn-Lingen an diesem Sonntag (Anwurf 17 Uhr, „Am Hallo“).

Denn gegen die Niedersachsen hat das Team von der Margarethenhöhe die vergangenen sechs Begegnungen allesamt verloren, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Liga. „Aber ich bin eigentlich recht zuversichtlich, dass wir gegen Nordhorn endlich mal gewinnen können, wenn wir an unser Optimum kommen“, sagt Essens Trainer Michael Hegemann, der beim bislang letzten Erfolg gegen die HSG als Spieler selbst noch auf der Platte stand.

Tusem: Letzter Sieg gegen Nordhorn-Lingen 2018

Damals, am 25. September 2018, gab es einen 36:27-Erfolg in der Mülheimer Sporthalle, die als Ausweichstätte für die renovierungsbedürftige Halle „Am Hallo“ diente. Der letzte Heimsieg in Stoppenberg liegt noch etwas länger zurück: am 12. November 2017 gab es ein knappes 25:24.

Es wird also mal wieder Zeit für einen Sieg, wobei die Aufgabe alles andere als einfach werden dürfte. Die HSG ist in diesem Kalenderjahr noch ungeschlagen, gewann die letzten vier Spiele in Serie. Darunter ein 31:28 unter der Woche gegen den HC Elbflorenz Dresden, gegen den vor allem der Rückraum seine Torgefahr bewies. Tarek Marschall mit sechs und der Ex-Essener Georg Pöhle mit fünf Treffern hatten erheblichen Anteil daran, dass der Tabellenfünfte als Sieger vom Feld gehen konnte.

Außerdem will Hegemann ein besonderes Augenmerk auf Jaime Fernandez legen. Der Linksaußen ist mit 99 Saisontoren der bislang beste Schütze seines Teams und weckt daher Begehrlichkeiten. Vor allem Championsleague-Teilnehmer Montpellier HB ist auf den 26-Jährigen aufmerksam geworden und nimmt Fernandez ab kommenden Sommer unter Vertrag. „Er ist in einer überragenden Form“, weiß Michael Hegemann.

Tusem Essen: Topspieler Weber hat Nordhorn verlassen

Auf der anderen Seite musste Nordhorn bereits einen schmerzhaften Abgang verkraften. Rechtsaußen Robert Weber wurde kurzfristig vom Erstligisten Füchse Berlin verpflichtet, wo er für den verletzten Hans Lindberg nun auf Torejagd geht. Für den Tusem-Trainer spielen diese Personalien aber nicht die allzu große Rolle: „Das ist relativ egal. Wir hätten gegen Weber einen Plan gehabt, wenn er dabei gewesen wäre. So haben wir jetzt einen Plan gegen Nordhorn, ohne dass er dabei ist.“ Zu dem Plan zählt eine Abwehr, die wieder zu ihrer Stärke und Stabilität finden muss.

Tusem gegen Nordhorn-Lingen: So lief das Hinspiel.

Bei der Niederlage in Rostock war dies nicht der Fall, weshalb der Tusem einen zwischenzeitlichen Fünf-Tore-Vorsprung noch aus der Hand gab. „Das muss besser werden als in Rostock. Außerdem müssen wir schnell in unser Tempospiel finden, um gegen die sehr massive Abwehr von Nordhorn anzukommen“, betont Hegemann.

Dabei kann der Trainer wieder auf Alexander Schoss im Rückraum zählen. Der Linkshänder ist nach überstandener Verletzung zurück und habe im Training unter der Woche einen guten Eindruck hinterlassen. Gleichzeitig drohen aber zwei andere Linkshänder auszufallen: Tim Rozman und Felix Eißing sind angeschlagen, daher entscheidet sich ihr Einsatz erst kurzfristig.

Tusem Essen will schnell wieder seinen Rhythmus finden

Klar ist, dass der Tusem schnell zurück in seinen Rhythmus finden muss. Dahingehend dürften die Gäste einen klaren Vorteil haben, denn sie haben bereits vier Partien im neuen Jahr absolviert, dazu noch erfolgreich. Die Essener hingegen kommen erst auf zwei recht holprige Spiele, zudem gab es zuletzt die ärgerliche Absage des Heimspiels gegen die Wölfe Würzburg.

„So etwas ist immer blöd. Die ganze Wochenplanung und Belastungssteuerung sind auf ein Spiel ausgerichtet und wenn es dann so kurzfristig ausfällt, ist es schwer, im Rhythmus zu bleiben“, ärgert sich Trainer Hegemann. Mit einem Sieg könnte der Tusem seinen neunten Platz festigen und gleichzeitig den Anschluss zur oberen Tabellenhälfte wahren. Im siebten Anlauf gegen die HSG Nordhorn-Lingen soll nun wieder ein Erfolgserlebnis gelingen.

