Tusem-Reserve gibt den Sieg aus den Händen

Regionalliga

TV Jahn Köln-Wahn - Tusem II 22:22 (11:9).

Die Zweitvertretung des Tusem läuft weiterhin ihrem starken Saisonstart hinterher. Nach dem hauchdünnen 30:29-Erfolg vor einer Woche gegen das Schlusslicht Siebengebirge reichte es gegen den nächsten Vertreter aus dem Mittelrhein beim 22:22 nur zu einer Punkteteilung.

Für den Coach Nelson Weisz übertrug sich die mäßige Stimmung im Schulzentrum Wahn auch auf das Spiel, das wenig spielerische Glanzlichter bot: „Aufgrund einer starken Abwehr hat das Team sehr gut in das Spiel gefunden. Wir haben jedoch zu viele Gegenstöße liegen gelassen und die zweite Welle nicht konsequent abgeschlossen.“

Kölner Deckung stellte den Tusem vor Probleme

Nach einer 5:2-Führung in der 10. Minute bekam die Essener Offensive immer mehr Probleme. Die gute 5:1-Deckung der Kölner zwang die Gäste zu einer Reihe von überhasteten Abschlüssen. Folgerichtig glich das Team von Trainer Olaf Mast zum 7:7 aus, ging erstmals mit 10:9 in Front und baute die Führung über auf 13:9 und 14:11 (39.) aus.

In der Schlussphase stellte Nelson Weisz die Defensive offensiv auf 3:3 um und erzielte damit dann auch den gewünschten Effekt: „Wir erzielten damit einige Ballgewinne und gingen nach dem Zwischenstand von 17:21 in der 51. Minute durch einen 5:0-Lauf durch Mathis Stumpf mit 22:21 in der 59. Minute in Führung.“ Köln glich allerdings 29 Sekunden vor der Schlusssirene noch aus.

Tusem: Scholten (6), L. Stumpf, Kraus (2), M. Stumpf (4), Kluth (2), Lewandowski (3), J. Weisz (2), Daamen, Sayin, Sprick, Schmidt (1), Engels (1), Koenemann (1).

Regionalliga Frauen

SG Überruhr - HSV Frechen 24:26 (11:11). Für die Damen der SG Überruhr steigt der Druck. Nach der 25:35-Schlappe vor einer Woche in Strombach und dem Ausrutscher gegen den Vorletzten liegt das Team nur noch einem Punkt von einem Abstiegsrang entfernt. Für die Trainerin Sonja Fischer blieb der erhoffte Befreiungsschlag aus: „Entscheidend für die bittere Niederlage war unsere unfassbare Fehlerquote im Abschluss. Wir müssen nun zum Jahresabschluss am kommenden Sonntag beim Tabellenletzten Adler Haan unbedingt gewinnen“, fordert sie.

SG Überruhr steht weiter unter Druck

Carina Thomas und Amelie Polutta brachten die SGÜ mit 1:0 und 2:1 in Führung. Danach lagen die Gäste überwiegend vorn, konnten sich jedoch einmal mit 8:3 in der 13. Minute auf drei Treffer absetzen. Daran änderte sich auch im zweiten Durchgang der Partie nicht viel. Die Entscheidung fiel erst in der Schlussphase, als der HSV Frechen in der 58. Minute durch die sechsfache Torschütze Vivian Schaaf auf 25:22 davon zog. Die beiden Tore von Kathrin Bruns und Leona Karpowitz kamen am Ende doch zu spät.

Tore: Benger, Julia Sorg; Kuepper (3), Schwunk, Berens (6), R. Weisz (2), Polutta (5), Freude (1), Thomas (1), S. Weisz, Werner (1), Karpowitz (1), Bruns (4), Jaqueline Sorg.