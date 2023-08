Tusem: Neue Geschäftsführung präsentiert – das ist ihr Plan

Essen. Nach 15 Jahren geben Keusgen und Vomfell ihre Aufgaben ab. Krause und Ellwanger teilen sich die Tusem-Leitung. Wieso sich der Klub neu aufstellt.

In der Chefetage des Handball-Zweitligisten Tusem Essen tut sich etwas. Nach 15 Jahren werden Michael Keusgen und Thomas Vomfell ihre Aufgaben in der Geschäftsführung abgeben und Platz für Jonathan Krause machen. Der 35-Jährige soll in Zukunft, gemeinsam mit Niels Ellwanger, die Geschicke des Traditionsklubs leiten.

Nicht nur in der Mannschaft, sondern auch bei den Verantwortlichen gibt es mit Beginn der neuen Saison also einen Umbruch. Keusgen und Vomfell hatten die Handballer des Tusem gemeinsam mit Ellwanger im Jahr 2008 aus der Insolvenz geführt und die Profiabteilung wirtschaftlich auf solide Füße gestellt. Zuletzt waren sie vor allem im Hintergrund aktiv, fungierten als Berater in juristischen und wirtschaftlichen Fragen. Ellwanger dankt seinen Mitstreitern und betont: „Ohne ihre Hilfe hätten wir den Tusem nach der Finanzkrise 2008 nicht retten können.“

Tusem will sich weiter professionalisieren

Dieser personelle Schritt sei wichtig, um den wachsenden Anforderungen an die Bundesliga-Klubs und der zunehmenden Professionalisierung des Handball-Sport gerecht zu werden, heißt es aus der Geschäftsstelle des Tusem.

Nun bekommt der 57-Jährige Unterstützung von Jonathan Krause, der sich in den vergangenen Jahren bereits im Verein beweisen konnte. Der gelernte Wirtschaftswissenschaftler arbeitet seit 2019 für den Klub von der Margarethenhöhe, war dort bislang verantwortlich für Sponsoring und Vertrieb. Der gebürtige Essener spielte Volleyball beim Zweitligisten VV Humann und war dort ebenfalls als Verantwortlicher tätig.

Nun geht es für ihn eine Stufe nach oben auf der Karriereleiter, denn mit Beginn der neuen Saison ist er bereits als neuer Geschäftsführer bestellt und neben Niels Ellwanger für die Geschicke verantwortlich: „Die Arbeit beim Tusem - insbesondere die Zusammenarbeit mit unseren Partnern, Sponsoren, Fans, unserer Mannschaft und den Kollegen auf der Geschäftsstelle - hat mir bereits in den vergangenen Jahren sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich deshalb sehr darauf, in anderer Verantwortung, weiterhin die Zukunft des Vereins aktiv mitgestalten zu können“, lässt sich Krause in einer Pressemitteilung des Vereins zitieren.

Tusem: Krause hat gezeigt, „dass er das Zeug dazu hat“

Niels Ellwanger freue sich über den frischen Wind in der Geschäftsführung und sagt: „Er hat in den letzten Jahren bewiesen, dass er das Zeug dazu hat.“ Krause soll verstärkt im Bereich Finanzen, Personal und Lizenzierung aktiv sein, somit also noch enger mit Ellwanger sowie dem Sportlichen Leiter Herbert Stauber zusammenarbeiten.

