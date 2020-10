Tusem-Jugend reichte eine starke Halbzeit nicht

Am Ende siegten die favorisierten Gäste vom TSV GWD Minden mit 35:26. Schlechte Chancenverwertung nach der Pause entscheidend.

A-Jugend-Bundesliga

Tusem - TSV GWD Minden 26:35 (14:16). Eine starke erste Halbzeit reichte nicht. Es war die erwartete Niederlage gegen die favorisierten Ostwestfalen, die nach den drei Auftaktspielen mit der SG Flensburg-Handewitt die Tabelle anführen. Tusem-Trainer Lukas Ellwanger nahm die Niederlage entsprechend gelassen: „Sie ist kein Beinbruch. Wir haben uns über weite Strecken der ersten Halbzeit an das vorgegebene Konzept gehalten, ein ausgeglichenes Spiel erzwungen und nach 20 Minuten sogar mit drei Toren geführt. Aufgrund der Mindener Umstellung der Abwehr haben wir jedoch Probleme in der Offensive bekommen. Der TSV ist danach durch eine Vielzahl von Tempogegenstößen zu leichten Toren gekommen.“

Kurzfristig sah es nach einer Überraschung aus

Die 2:0-Führung der Gäste glichen Florian Träge und Henrik Hanke (7.) aus. Jona Reidegeld (12.) brachte sein Team erstmals mit 4:3 in Führung. Beim 10:7 (21.) durch Treffer von Sebastian Neher, Jona Reidegeld und Nils Homscheid sah es kurzfristig nach einer Überraschung aus. In den letzten fünf Minuten vor dem Wechsel hatte sich das Team von TSV-Coach Sebastian Bagats wieder gefangen und setzte sich auf 21:16 (37.) ab. Beim 25:18 (42.) nahm das Essener Trainerduo Ellwanger/Wettemann seine dritte Auszeit. An der Dominanz der Mindener änderte sich damit jedoch wenig.

Trainer Ellwanger mit Durchgang zwei nicht zufrieden

Lukas Ellwanger war mit dem zweiten Durchgang natürlich nicht zufrieden: „Wir sind mit einer schwachen Chancenverwertung schlecht aus der Pause gekommen. Zudem ging auch das Torwart-Duell an Minden. Wir hätten schon eine Top-Leistung bringen müssen, um für eine Überraschung sorgen zu können. Das ist aber nicht gelungen.“

Tore: Solbach Domingo, Tombach; Homscheid (8), Steinkirchner, Reidegeld (4), Neher (2), Träger (5), De Vries, Greffin, Buschhaus, Haneke (6), Dreier (1), Enigk. dimei