Handball Tusem II stand in Ratingen ganz dicht vor einer Überraschung

Am Ende gab es eine unglückliche 37:38-Niederlage beim Spitzenreiter der Regionalliga. Tusem-Coach Ellwanger war trotzdem stolz auf sein Team.

Interakt. Handball Ratingen - Tusem II 38:37 (18:18). Die Zweitvertretung schrammte nur knapp an einer Überraschung vorbei. Spitzenreiter Ratingen stand kurz vor seiner ersten Saisonniederlage, rettete sich jedoch in den Schlusssekunden ins Ziel und verteidigte seinen Zwei-Punkte-Vorsprung vor dem TV Korschenbroich. Die Essener liegen weiter mit Rang sechs im gesicherten Mittelfeld (20:20).

Trainer Ellwanger war stolz auf sein Team

Trainer Lukas Ellwanger, der sein Team vor der Begegnung in der krassen Außenseiterrolle sah, war stolz nach dem couragierten Auftritt seiner Mannschaft: „Wir hatten personelle Probleme und mussten einige A-Jugendliche einsetzen. Mein Team hat aber eine fantastische kämpferische Leistung gezeigt, die leider nicht mit mindestens einem Punkt belohnt wurde. Wir machen in der Offensive ein sehr gutes Spiel, vergeben jedoch zu viele freie Würfe und verlieren am Ende unglücklich.“

Die Ratinger gingen durch den fünffachen Torschützen Alexander Oelze mit 1:0 in Führung. Nach dem Ausgleich durch Fabian Neher gerieten die Gäste mit 3:6 (7.) und 4:7 in Rückstand, antworteten jedoch schnell. Fabian Neher (2), Jonas Kämper und Frederic Neher stellten den Gleichstand zum 8:8 (14.) her. Die Ratinger lagen jedoch weiterhin vorn, konnten sich jedoch nicht absetzen.

Fabian Neher vergab bei 35:35 einen Siebenmeter

Nach dem Wechsel brachte Jonas Kämper sein Team mit 19:18 (32.) erstmals in Führung. Ratingen konterte durch drei Treffer des serbischen Neuzuganges Dusan Maric zum 21:19 (35.). Das Spiel blieb bei wechselnder Führung ausgeglichen. Beim Stand von 28:25 (45.) durch Treffer von Jonas Kämper, Fabian Neher, Domenik Roth und Marcel Daamen schien sich der Tusem für die 33:36-Hinspielniederlage revanchieren zu können. Ratingen reagierte prompt und glich zum 30:30 ( (48.) aus.

Nachdem Fabian Neher beim Stand von 35:35 (56.) einen nicht verwandelten Siebenmeter warf, ging das Ratinger Löwenrudel mit 37:35 (58.) in Front und brachte die Führung über die Zeit. Der Anschluss durch Jonas Kämper in der Schlussminute kam zu spät.

Tusem: Haberkamp, Solbach Domingo; Fabian Neher (9), Kämper (8), Frederic Neher, Roth (je 5), Telohe (4), Daamen Ernst (je 2), Stumpf, Körber.

Alle News und Hintergründe aus der Essener Sportszene.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen