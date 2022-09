Tusem Essen will sich daheim eine Festung errichten

Essener peilen gegen die SG BBM Bietigheim den dritten Heimsieg im dritten Saisonspiel an. Werschkull und Morante sind allerdings fraglich.

Die ersten Grundsteine für die Festung sind gelegt, jetzt gilt es die nächsten Steine zu setzen. Die Handballer des Tusem Essen wollen in dieser Saison zu Hause eine Macht sein und auch gegen die SG BBM Bietigheim an diesem Freitag (Anwurf 19.30 Uhr, „Am Hallo“) die nächsten Punkte einfahren. Doch die Gäste aus Baden-Württemberg kommen definitiv nicht ins Ruhrgebiet, um beim Aufbauen dieser Festung mitzuhelfen.

Zu Hause unbedingt ungeschlagen bleiben

Bislang läuft es für die Mannschaft von Trainer Michael Hegemann in der Sporthalle „Am Hallo“ nach Plan. Zunächst feierte sie den klaren Auftakterfolg gegen Rostock (26:15) und dann den Heimsieg gegen den HC Motor Saporischschja (30:22). Das macht in der Heimtabelle der 2. Bundesliga Platz eins – rechnet man das Spiel der Gäste aus der Ukraine mit ein. Dementsprechend soll jetzt nachgelegt werden: „Wir möchten zuhause unbedingt ungeschlagen bleiben“, sagt Hegemann vor dem Duell.

Der Gegner hat bislang einen durchwachsenen Start hingelegt. Zwei Siegen (Dresden und Coburg) stehen zwei Niederlagen gegenüber, zuletzt ging das Südwestderby gegen die Eulen Ludwigshafen verloren (29:31) und zum Auftakt unterlag man dem Aufsteiger VfL Potsdam mit 23:27. Im Prinzip hat das Team von Trainer Iker Romero einen ähnlichen Start wie die Essener erwischt. Eine Niederlage gegen Potsdam kommt ihnen genauso bekannt vor wie ein Platz im Mittelfeld der Tabelle. Nun also könnten sich beide Mannschaften etwas Luft verschaffen und den Saisonverlauf mehr in Richtung des Positiven bewegen.

Klar ist aber auch, dass der Tusem dafür wieder ein anderes Gesicht zeigen muss als zuletzt bei der Niederlage in Nordhorn. Auch wenn die Schiedsrichter mit drei strittigen Roten Karten gegen die Essener ihren Anteil am Spielausgang hatten, müssen sich die Jungs von der Margarethenhöhe vor allem an die eigene Nase fassen: „Wir hatten genug Chancen und haben zu viele davon vergeben“, ärgerte sich der Trainer.

Essener müssen gegen die Gäste starke Abwehr stellen

Gegen die SG BBM Bietigheim wird es nun darauf ankommen wieder beherzt zuzupacken sowie befreit und ohne viel nachzudenken aufzuspielen: „Wir müssen eine starke Abwehr stellen und dürfen uns im Angriff nicht von ihrem Abwehrspiel unter Druck setzen lassen“, sagt Hegemann, der womöglich auf Linksaußen Finley Werschkull (grippaler Infekt) verzichten muss und auch der Einsatz von Eloy Morante ist fraglich. Der Rückraumspieler ging angeschlagen aus dem Spiel in Nordhorn heraus.

Auf Seiten der Gäste führen bislang die Rückraumschützen Juan de la Pena (21 Tore) und Dominik Claus (20) die interne Torjägerliste an. Generell versuchen sie den Weg in Richtung Tor durch die Mitte zu suchen. Somit müssen sich Malte Seidel, Dennis Szczesny und Co. in der Abwehr also wieder auf harte Arbeit einstellen. Aber eine Festung zu errichten ist ja ohnehin mit harter körperlicher Arbeit verbunden.

Hier gibt es alle News aus dem Sport in Essen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen