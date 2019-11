Die zweite Mannschaft von Tusem Essen will in eigener Halle gegen Schlusslicht HSG Siebengebirge punkten.

Handball Tusem Essen will in Regionalliga erneute Talfahrt vermeiden

Essen. Handball-Regionalligist Tusem Essen empfängt Schlusslicht HSG Siebengebirge. Die Frauen der SG Überruhr reisen optimistisch nach Gummersbach.

Die Handballer von Tusem II stehen vor einer ähnlichen Situation wie in der Vorsaison. Auf einen sehr guten Start mit 7:1-Punkten folgte eine Negativserie von 1:13 Zählern. Der Tusem erholte sich erst im letzten Spiel der Hinrunde mit einem Erfolg gegen SG Ratingen, blieb aber in Sichtweite zu den Abstiegsrängen. Auslöser für den Niedergang war eine überraschend hohe 23:29-Schlappe beim damaligen Abstiegskandidaten HSG Siebengebirge, der am Sonntag zu Gast ist (17 Uhr, Margarethenhöhe.).