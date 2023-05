Handball Tusem Essen will endlich auch in fremder Halle Spaß haben

Essen. Tusem Essen bestreitet an diesem Mittwoch das Zweitliga-Derby beim VfL Eintracht Hagen. Die Voraussetzungen verheißen erst einmal nichts Gutes.

„Geh‘ doch mal draußen spielen“ – den Spruch kennen Kinder, wenn sie zu lange auf der Couch oder vor dem Fernseher sitzen. Übertragen auf den Handball ist es für den Zweitligisten Tusem Essen lbislang immer so, dass er dann mit zerrissener Kleidung, blauem Auge und völlig enttäuscht nach dem Spielen nach Hause kommt. So stark die Mannschaft von der Margarethenhöhe am Hallo ist, so schwer tut sie sich außerhalb des gewohnten Terrains. An diesem Mittwoch gibt es im Derby beim VfL Eintracht Hagen (19.30 Uhr, Krollmann-Arena) die nächste Chance, auch mal „draußen“ Spaß zu haben.

„Wir hoffen, dass uns zahlreiche Fans aus Essen begleiten, sodass wir dort eine Heimspiel-Atmosphäre bekommen. Wir wollen unsere Heimserie auch auswärts fortsetzten“, sagt Trainer Michael Hegemann, der fast schon verzweifelt auf gute Auswärtsspiele hofft. Bislang haben sich die Fahrten eher weniger gelohnt: in 16 Spielen setzte es zwölf Niederlagen, nur vier Spiele konnte der Tusem in der Fremde für sich entscheiden – darunter das Spiel ohne Wertung gegen den HC Motor Saporischschja.

Auf Abwehrchef Malte Seidel (li.) von Tusem Essen kommt im Derby bei Eintracht Hagen eine Menge Arbeit zu.

Tusem Essen kann sich Auswärtsschwäche nicht erklären

Warum es auswärts nicht so läuft, kann keiner der Verantwortlichen so recht erklären. „Sonst würden wir es ja versuchen abzustellen“, sagen Spieler und Trainer gleichermaßen. Aber die Hoffnung auf Besserung bleibt der stetige Antrieb, auch für die schwierige Aufgabe in Hagen. Denn die Nummer 13 der Tabellen hat die vergangenen fünf Spiele gewonnen – heim sowie auswärts – und verfügt über einen der besten Angriffe der Liga.

„Sie schwimmen zurzeit auf einer Euphoriewelle“, weiß Hegemann und ergänzt: „Hagen stellt mittlerweile den drittbesten Angriff der Liga, was daran liegt, dass sie auf jeder Rückraumposition doppelt gut besetzt sind. Sie verfügen über Spieler, die über eine gute Qualität im Eins-gegen-Eins verfügen und gleichzeitig über mehrere Rückraum-Shooter, die auch außerhalb neun Meter erfolgreich sein können.“ Dazu zählt Rückraumspieler Pouya Norouzinezhad, der mit 160 Treffern die interne Torschützenliste anführt. Dementsprechend wird auf unsere Abwehr besonders viel Arbeit zukommen“, ahnt Hegemann.

Hinspiel gegen Hagen entschied Tusem Essen klar für sich

Im Hinspiel – also in eigener Halle – hat der Tusem dies gut gelöst und am Ende einen verdienten 33:27-Sieg eingefahren. Allerdings sind die Vorzeichen mittlerweile andere, denn die Hagener haben sich stabilisiert und aus der Abstiegszone befreit. Aktuell fehlen sogar nur zwei Zähler, um die Essener einzuholen. Und im Gegensatz zum Hinspiel fällt Rückraumspieler Dennis Szczesny weiterhin aus.

Damals trug er mit sechs Treffern entscheidend zum Sieg bei. Er würde seiner Mannschaft in der aktuellen Phase sicherlich helfen können. Denn die Ladehemmung gibt es nicht nur auswärts, sondern offenbarte sich auch beim letzten Heimsieg gegen die Eulen Ludwigshafen. Möglicherweise liegt in einer guten Angriffsleistung der Schlüssel, um auch mal auswärts zu punkten.

