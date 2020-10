Tusem Essen will den guten Saisonstart mit Heimsieg veredeln

Essen. Essener Regionalligist ist gegen Neuss in der Favoritenrolle. Die Gäste haben allerdings mit einem guten Ergebnis auf sich aufmerksam gemacht.

Handball-Regionalligist Tusem Essen II empfängt bereits an diesem Freitag den Neusser HV (20.30 Uhr, Margarethenhöhe). Das Spiel sollte ursprünglich am Sonntag stattfinden, wurde aber auf Wunsch der Essener verlegt. Lukas Ellwanger spielt für die Zweite, ist aber gleichzeitig auch Coach der A-Jugend, die am Sonntag beim HSV Hamburg spielt. Und dort will Ellwanger natürlich seine Mannschaft betreuen.

Aus Neuss kam problemlos die Zustimmung: „Wir haben gerne der Verlegung zugestimmt, denn auch wir leben gerade von dem Zusammenhalt und dem fairen Sportsgeist der Liga, da wir aufgrund der Schließung unserer Halle aktuell kein Heimspiel bestreiten können.“

Mutige Wort vom Trainer der Gäste

Tusem-Trainer Nelson Weisz sieht sein Team in der Favoritenrolle: „Nach den Auftakterfolgen in Langenfeld und vor allem gegen die SG Ratingen müssen wir diese Rolle annehmen. Nach der Insolvenz der Vikings mussten die Neusser ihre Mannschaft mit ganz jungen Spielern komplett neu aufstellen. Und wir wollen den guten Saisonstart mit einem weiteren Sieg veredeln.“

Ein Wiedersehen gibt es mit Henrik Ingenpass und Daniel Küpper Ventura, die in der vergangenen Saison für den Tusem noch in der A-Jugend-Bundesliga aktiv waren. Neuss ist mit zwei Niederlagen in Ratingen und gegen BTB Aachen (21:26) gestartet. Vor allem die gute Leistung beim 25:26 gegen die hoch eingeschätzten Ratinger sollte eine Warnung für die Essener sein. NHV-Coach Gilbert Lansen geht auch durchaus optimistisch in die Begegnung: „Wir wollen dem Tusem unser Spiel aufdrücken und konzentrieren uns nicht in erster Linie auf den Gegner.“