Essen Daniel Haase kehrt im Sommer von den Rhein-Neckar Löwen in die Heimat zu Tusem Essen zurück. Das spricht für den Hegemann-Nachfolger

Handball-Zweitligist Tusem Essen hat einen neuen Trainer gefunden: Daniel Haase (41) kehrt zurück in seine Heimat und wird ab der kommenden Saison Cheftrainer auf der Margarethenhöhe. Er ist Nachfolger des scheidenden Michael Hegemann, der zum ambitionierten Zweitligisten ASV Hamm-Westfalen wechselt, aktuell im Aufstiegsrennen zur 1. Bundesliga. „Es ist sehr schön, ich freue mich zurückzukommen“, sagt der gebürtige Essener, der bereits bis 2018 für den Tusem aktiv war. Haase wechselte als Jugendlicher Ende der Neunziger vom ETB Schwarz-Weiß auf die Margarethenhöhe, schaffte allerdings nie den Sprung in die Profimannschaft. Der Kreisläufer blieb am Ball unter anderem für den Kettwiger SV.

2010 begann die Trainerlaufbahn beim Nachwuchs des Tusem, wo er später auch als Koordinator tätig war. Sein größter Erfolg war die Deutsche Vize-Meisterschaft mit der B-Jugend, zudem schaffte es die A-Jugend unter seiner Leitung zweimal in das DM-Viertelfinale. Haase wurde in der Folge Co-Trainer von Stefan Krebietke bei den Profis. Nach dessen Entlassung im Jahr 2017 gelang dem gelernten Reiseverkehrskaufmann als Interimstrainer der Klassenerhalt in der 2. Bundesliga.

Daniel Haase schafft mit dem Tusem Essen den Klassenerhalt

Nach einem weiteren Jahr in der Tusem-Jugend zog es Daniel Haase nach Baden-Württemberg in die Nachwuchsabteilung des Erstligisten Rhein Neckar-Löwen. Dort wurde er mit der U19 Deutscher Meister und im Jahr 2022 von einer Fachjury zum Nachwuchstrainer der Saison ausgezeichnet. Bevor sein neuer Job in Essen beginnt, hat Haase bei den Löwen allerdings noch viel zu vor: „Ich würde mich gerne mit einem weiteren Meistertitel verabschieden.“

Es gibt ein Wiedersehen: Der Sportliche Leiter Herbert Stauber und Trainer Daniel Haase vor gut sechs Jahren. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Parallel wird der neue Essener Cheftrainer auch schon einige Verbindungen zu seinen neuen Spielern knüpfen. „Ich freue mich auf viele Gespräche und habe Lust, die Jungs kennenzulernen“, sagt er. Die Rückraumspieler Jonas Ellwanger und Dennis Szczesny kennt er noch aus vergangenen Tagen, den Rest der Mannschaft allerdings persönlich noch nicht so gut.

Für Haase sei die neue Aufgabe „sehr reizvoll“ und ein logischer Schritt in seiner Trainerkarriere: „Ich freue mich, mit jungen Leuten zu arbeiten und die Spieler weiterzuentwickeln. Das ist genau mein Ding.“ Und ganz fremd sind sie ihm ja auch nicht, schließlich habe er den Weg des Tusem stets aufmerksam verfolgt.

Wechsel zu Tusem Essen - Haase scheint der perfekte Nachfolger zu sein

Haase scheint die perfekte Nachfolgelösung für den amtierenden Cheftrainer Michael Hegemann zu sein. Er kennt das Umfeld und die verantwortlichen Personen bestens, konnte wertvolle Erfahrungen bei den Rhein-Neckar Löwen sammeln, und der Tusem bekommt einen Trainer, der bereits aus Nachwuchstalenten Nationalspieler gemacht hat - darunter den aktuellen Nationaltorhüter David Späth. „Daniel hat sich als Trainer super entwickelt und schon große Erfolge gefeiert. Er versteht unsere Philosophie und wir sind uns seit Jahren sehr vertraut“, erklärt der Sportliche Leiter des Tusem Herbert Stauber.

Zwar habe es auch Gespräche mit anderen Kandidaten gegeben, doch am Ende überzeugte Haase: „Er kennt das Umfeld und man kann sich inhaltlich mit ihm gepflegt streiten“, berichtet Stauber, der Haase ganz früher selbst mal trainiert hat. Daniel Haase wollte im Sommer einen Neuanfang wagen und war offen für viele Aufgaben. Dass sich diese Konstellation bei seinem Heimatverein ergeben hat, könnte sich für beide Seiten als glückliche Fügung erweisen. Dies gilt es ab der kommenden Saison mit Leben zu füllen.

