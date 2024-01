Tusem Essen verliert Leistungsträger zum Saisonende

Rechtsaußen Felix Klingler wird Tusem Essen nach sechs Jahren im Sommer verlassen. Darum ist es ein großer Verlust für das Team.

Handball-Zweitligist Tusem Essen verliert zum Saisonende einen erfahrenen Leistungsträger. Nach sechs Jahren wird Rechtsaußen Felix Klingler im Sommer die Margarethenhöhe verlassen. Der 30-Jährige wird sich sportlich neu orientieren und neuen Herausforderungen stellen.

2018 kam Felix von der HSG Konstanz ins Ruhrgebiet und fügte sich schnell in die Mannschaft ein. Seither erzielte er in 194 Spielen 474 Tore und überzeugte neben seinem Tempospiel auch mit seiner Treffsicherheit vom Siebenmeterpunkt, von wo er 114 seiner Tore für die Essener erzielte. „Ich bedauere es sehr, dass Felix Klingler in der kommenden Saison nicht für uns am Ball sein wird. Wir mussten gemeinsam mit Felix eine Entscheidung treffen, für ihn persönlich, aber dann auch für uns als Verein. Es zieht ihn zu neuen sportlichen Aufgaben“, sagt der Sportliche Leiter des Tusem Herbert Stauber.

Tusem Essen sieht in Felix Klingler einen Aufstiegsgaranten

Klingler habe seine Qualität beim Tusem auf höchstem Niveau gezeigt, so Stauber, und sich sportlich zu den besten Außen der 2. Liga entwickelt. „Er war damals ein Garant dafür, dass wir in die 1. Bundesliga aufgestiegen sind. Sportlich und menschlich werden wir ihn sehr vermissen. Felix ist nach und nach einer von uns geworden, er hat das Herz immer am richtigen Fleck und ist ein absolut loyaler Teamplayer.“

Auch dem Spieler selbst fällt die Trennung offenbar nicht leicht: „Ich hatte hier eine schöne Zeit, in der vor allem der Aufstieg und die Saison in der 1. Liga zu den Highlights gehörten. Beim Tusem durfte ich viele Menschen kennenlernen, woraus über die Jahre auch Freundschaften entstanden sind. Ich habe hier sowohl sportlich als auch menschlich einen wichtigen Entwicklungsschritt vollzogen. Dennoch ist in den letzten Wochen und Monaten der Entschluss in mir gereift, mich sowohl sportlich als auch privat zu verändern.“

