Tusem Essen verliert im Sommer auch seinen großen Rückhalt

Essen Torwart Lukas Diedrich sucht neue Herausforderung beim Erstligisten Bergischer HC. So ist die aktuelle Personalplanung der Essener.

Die 2. Handball-Bundesliga hat in der Rückrunde erst zwei Spieltage hinter sich, wenn es dort Anfang Februar wieder losgeht. Doch bei Tusem Essen ist die Personalplanung für die kommende Saison längst in vollem Gange. Jüngste Nachricht: Torhüter Lukas Diedrich wird die Margarethenhöhe nach vier Jahren verlassen. Der 23-Jährige macht Gebrauch von einer Ausstiegsklausel und wechselt zur neuen Saison in die 1. Bundesliga zum Bergischen HC.

Auch Routinier Felix Klingler hat bereits seinen Abschied im Sommer verkündet. Sein Nachfolger wird Linkshänder Jan Reimer (23), der vom Liga-Rivalen Bayer Dormagen kommt und künftig gemeinsam mit Felix Eißing das Gespann auf der Rechtsaußenposition bilden wird. Reimer hat einen Zweijahres-Vertrag unterschrieben. Ja, und Nachfolger von Cheftrainer Michael Hegemann ist bekanntlich Daniel Haase, der aktuell noch die A-Jugend bei den Rhein-Neckar Löwen trainiert.

Lukas Diedrich zählt bei Tusem Essen zu den Leistungsträgern

Torwart Diedrich zählt zweifelsohne zu den Leistungsträgern im Team, sein Weggang ist ein herber Verlust. Er kam im Sommer 2020 aus der Jugend des SC Magdeburg nach Essen und entwickelte sich zu einer festen Größe. Durch spektakuläre Paraden und entscheidende Aktionen machte er vor allem in den letzten beiden Spielzeiten auf sich aufmerksam. In der aktuellen Saison hat der 23-Jährige bereits 181 Paraden in der Statistik und weist eine bemerkenswerte Quote von 32,55 Prozent gehaltener Bälle auf.





„Ich möchte mich einer neuen sportlichen Herausforderung stellen“, wird Diedrich zitiert. „Ich bin dem Verein sehr dankbar, dass ich hier meine ersten Erfahrungen im Profisport sammeln durfte.“ Der Tusem bedauere den Abschied sehr, heißt es weiter. „Lukas hat sich von einem talentierten Nachwuchstorwart mit herausragendem Ehrgeiz und guten Voraussetzungen zu einem der besten der 2. Handball-Bundesliga entwickelt“, sagt Essens Sportlicher Leiter Herbert Stauber. Diedrich habe Ehrgeiz und eine professionelle Einstellung, er sei „ruhig, klar, schnörkellos, antizipationsstark und ein loyaler Teamplayer. Sportlich und menschlich werden wir ihn vermissen.“

Rechtsaußen will bei Tusem Essen nächsten Entwicklungsschritt machen

Den nächsten Entwicklungsschritt will auch Rechtsaußen Jan Reimer machen. Er hat im Alter von vier Jahren in Dormagen den ersten Ball in die Hand genommen und dort alle Jugendmannschaften durchlaufen, ehe er in der Saison 2019 sein Bundesliga-Debüt gab. Seither hat er über 370 Tore in der zweiten Liga erzielt, 190 davon vom Siebenmeterpunkt. Aktuell ist er zudem mit einem Zweitspielrecht für den Bergischen HC ausgestattet, wo er bereits erste Erfahrungen in der 1. Bundesliga sammeln kann.

„Ich freue mich auf die neue Aufgabe, natürlich auch, weil ich mit meinem besten Freund Tim Mast wieder zusammenspielen kann“, sagt Reimer. Stauber wiederum erklärt: „In Jan Reimer haben wir eines der begehrtesten Talente der Region auf dieser Position von unserem Konzept überzeugen können. Er gehört zu den talentiertesten Rechtsaußen der Liga.“

