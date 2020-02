Tusem Essen verlängert Vertrag mit Eigengewächs Malte Seidel

Essen. Essener Zweitligist schätzt an Malte Seidel Trainingsfleiß und Teamfähigkeit. Der 24-Jährige ist mittlerweile zuverlässige Größe in der Abwehr.

Handball-Zweitligist Tusem Essen hat den nächsten Schritt in der Kaderplanung gemacht und den Vertrag mit Malte Seidel (24) um ein weiteres Jahr bis Sommer 2021 verlängert. Der 1,96 Meter große Rückraumspieler kam 2010 aus Hattingen zur Margarethenhöhe und startete dort seine Laufbahn in der B-Jugend.

Seidel schaffte zur Saison 2015/16 den Sprung in die Zweitliga-Mannschaft. Durch seinen Trainingsfleiß und dank seiner professionellen Einstellung entwickelte er sich zu einer zuverlässigen Größe in der Defensive. „Ich freue mich, ein weiteres Jahr für den Tusem spielen zu dürfen. Ich fühle mich in der Mannschaft und im gesamten Umfeld äußerst wohl“, kommentiert Seidel die Entscheidung.

Ein fleißiger und ehrgeiziger Teamplayer

„Wir freuen uns sehr, dass Malte sich für ein weiteres Jahr für uns entschieden hat. Seine Entwicklung ist beispielhaft – von der B-Jugend bis zur Bundesliga. Er hat immer hart an sich gearbeitet und sich in jede Rolle eingefügt“, kommentiert der Sportliche Leiter Herbert Stauber. „Malte ist ein Teamplayer, der sowohl in der Abwehr, als auch im Angriff konstant und zielgerichtet ist.“

Am Samstag muss Tusem Essen beim Abstiegskandidaten HSG Konstanz Platz zwei verteidigen.