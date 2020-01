Tusem Essen und AllbauAllstars sorgen wieder für Riesengaudi

Es war wieder eine richtige Handballparty auf der Margarethenhöhe. Die Allbau Allstars forderten den Zweitligisten Tusem Essen heraus und rund 800 Zuschauer kamen, um gemeinsam mit den Spielern zu feiern. Dieses Event, das auch noch einem guten Zweck dient, hat in der Essener Handball-Szene längst seinen Platz gefunden hat.

Nur einer kam nach dem Spiel bedröppelt daher: Dirk Bril. Der Trainer des Landesligisten GW Werden war an diesem Abend Chef bei den Profis und hielt fest: „Ich habe noch nie gewonnen.“ Und tatsächlich: Bril ist zum neunten Mal beim Allstar-Spiel dabei, konnte aber noch nie einen Sieg feiern. Denn in den ersten sieben Jahren betreute er die Stadtauswahl, die stets verlor. Doch vor zwei Jahren wechselte er die Seiten – und jetzt verliert der Tusem.

Ingo Ciekawy, Aushilfe beim Tusem, gegen Florian van Rheinberg von den AllbauAllstars. Foto: Michael Gohl

Traditionstreffen mit ernstem Hintergrund

Aber natürlich sah es der Sportsmann mit einem Augenzwinkern und freute sich auch über einen erneut gelungenen Abend am Lührmannwald. Heraus kam zudem ein ordentliches Sümmchen: 7200 Euro werden an das Stadtteilprojekt „Storp9“ im Essener Südostviertel überwiesen.

Das Traditionstreffen hat einen ernsten Hintergrund, der allerdings während des Spiels allenfalls in den Hinterköpfen der Zuschauer verweilte. Denn was sich auf der Platte abspielte, war wie immer sehr unterhaltsam. Die Profis versuchten zu zaubern, die Allstars spielten mutig und durften so manchen „Joker“ zur Hilfe nehmen. Und wann immer einer der Akteure Latte oder Pfosten traf, schrien vereinzelte Fans „Durst!“ – und der schnellste bekam einen Gutschein für ein Getränk. Auch so kann man Zuschauer miteinbinden.

Auch diese Talente hatten ihren Spaß an diesem Abend. Foto: Michael Gohl

Profi-Trainer Jaron Siewert findet die richtige Pausenansprache

Immer wieder sorgten beide Teams für Höhepunkte: Ein Traumtor folgte dem nächsten. Außerdem traf Torhüter Fredrik Genz für den Tusem vom Siebenmeterpunkt, genauso wie die Minis Luca und Vincens, die spontan auf das Spielfeld gerufen wurden. Und für die Allstars war der Abend an sich ein nicht alltägliches Ereignis.

„Es hat ordentlich Spaß gemacht“, freute sich Max Reimann von der SG Überruhr und ergänzte: „Ehrlich gesagt war es vor und nach dem Spiel noch mal eine Nummer geiler, weil die Leute und Mitspieler einfach überragend sind.“ Reimann und seine Mannschaft wurden immerhin von Profi-Trainer Jaron Siewert trainiert, was auch zu spüren war. „Das war schon was anderes, ein richtiges Erlebnis“, sagte Reimann.

Freundschaftlich wie immer: Die Begrüßung der Mannschaften gehört dazu. Foto: Michael Gohl

Gute Stimmung und ein deutliches Ergebnis

Aber bei aller professionellen Unterstützung ging es natürlich ziemlich lockerer zu. Zum Beispiel in der Halbzeitpause. Eine lange Team-Besprechung gab es nicht, stattdessen versammelten sich die Allstars an der Theke. Reimann lachte: „Der Trainer hat gesagt, dass wir einfach so weitermachen und Spaß haben sollen. Wir in der Mannschaft waren uns dann recht schnell einig, dass wir eben an den Bierstand gehen.“

Ob das dafür gesorgt hat, dass die Stadtauswahl am Ende mit 49:39 gewinnen konnte, bleibt reine Spekulation. Aber der guten Stimmung tat das definitiv keinen Abbruch. Und weil es sich so gehört, fürs Archiv der stolzen Allstars hier der offizielle Beleg, wie es gelaufen ist.

AllbauAllstars – Tusem 49:39 (21:19).

Allstars: Alexander Holländer, Maurice Schubel; Markus Prevolnik (2 Tore), Younes Ait-Harma (4/1), Jonas Graef (3), Sven Parr (2), Jesko Hünselar (5), Gerrit Meier (1), Max Reimann (5), Marvin Leisen, Florian Reimann (2), Felix Reiners (5), Fabian Deckwitz (7), Florian van Rheinberg (5), Simon Stempel (1), Daniel Schneider (4/1) sowie drei Tore der „Überläufer“ Genz und Zechel.

Tusem: Sebastian Bliß, Fredrik Genz (1/1); Noah Beyer (10), Jonas Ellwanger (1), Rolando Urios (3), Cyrill Akakpo (1), Carsten Ridder (2), Justin Müller (1), Lucas Firnhaber (4), Malte Seidel (4), Felix Klingler (1), Tim Zechel (4), Ingo Ciewaky (5), Luca (1/1), Vinzens (1/1).