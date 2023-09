Tusem Essen: Trainer macht Talente fit für höhere Aufgaben

Essen. Philipp Krüger trainiert beim Handball-Zweitligisten Tusem Essen die A-Jugend und die Regionalliga-Mannschaft. So stellt er sich die Arbeit vor.

Bei den Handballern von Tusem Essen trainiert der A-Jugend-Trainer Philipp Krüger in dieser Saison nun auch die Regionalliga-Mannschaft. Zuvor hatte Lukas Ellwanger diese Doppelrolle im Nachwuchsbereich bekleidet.

Krüger scheint es offenbar gut hinzubekommen – zumindest der Verein ist voll des Lobes: „Er weiß, was er tut. Er hat eine gute Art, Leute anzusprechen und mitzunehmen“, schwärmt Jugendwart Alexander Neher. Mit der A-Jugend, die er bereits seit Anfang des Jahres betreut, ist Krüger mit einem 35:33-Erfolg gegen GWD Minden gestartet. Mit der Zweiten gab es in der Regionalliga zwei Siege und zwei Niederlagen. Ein solider, aber kein guter Start. Am Sonntag empfängt Tusem II den Tabellennachbarn Bergischen HC (17 Uhr, Lührmannwald). Bereits am Samstag (19.30 Uhr) spielt die A-Jugend in der Bundesliga beim ASV Hamm-Westfalen.

Tusem Essen bietet Trainer Krüger professionelle Bedingungen

Beim Tusem arbeitet Philipp Krüger erstmals alleinverantwortlich. Bei seinem ehemaligen Verein Longericher SC war er in der Dritten Liga Mitglied eines Trainerteams. „Ich will nicht mehr nur ein Teil sein, sondern komplett die Verantwortung für eine Mannschaft übernehmen“, sagt er selber. Dass es nun eine Nachwuchsmannschaft sowie ein Seniorenteam mit ebenfalls jungen Spielern geworden ist, kommt nicht zufällig. „Ich wollte gerne im Jugendbereich tätig sein und mich reizt die Aufgabe“, sagt Krüger.

Topspiel beim ETB In der Herren-Landesliga steht am Sonntag (12 Uhr, Helmholtz-Halle) ein Topspiel auf dem Programm. Der Tabellenzweite ETB Schwarz-Weiß und der Erste HSG Velbert/Heiligenhausen sind nach vier Spieltagen noch ohne Minuspunkt - die einzigen beiden Klubs der Liga. Während die Gäste aus Velbert bisher besonders in der Defensive geglänzt haben, ist Gastgeber und Verbandsliga-Absteiger ETB vor allem offensiv stark unterwegs gewesen. Eine spannende Konstellation.

Auch, weil die Doppelrolle eine gute Kombination ist. „Ich finde es interessant und charmant, dass man komplett die Anschlusskoordination nach der Jugend übernehmen kann. Ich kann die Jugendlichen beim Übergang zu den Senioren begleiten und sie fit für höhere Aufgaben machen“, sagt Krüger.

Darin sieht auch der Verein einen Vorteil. Man erhöhe damit die Durchlässigkeit zwischen Jugend und Senioren, ist sich Sandra Schmidt, stellvertretende Jugendwartin, sicher. Mit Krüger soll der Nachwuchs beim Tusem in Zukunft noch effizienter gefördert werden. „Hier gibt es auch noch mal professionellere Möglichkeiten als bei meinem ehemaligen Verein in der Dritten Liga. Mit der A-Jugend trainiere ich fünf Mal die Woche“, sagt Krüger.

Tusem Essen Urgestein spielt jetzt beim TV Aldekerk

Mit seinem Amtsantritt hatte gleichzeitig ein Urgestein beim Tusem aufgehört. Der bisherige Coach Lukas Ellwanger war die letzten anderthalb Jahre beim Tusem als Trainer aktiv – aber er ist noch viel länger im Verein. „Er ist schon seit der Geburt bei uns, fast wörtlich sogar“, sagt Jugendwart Neher und schmunzelt.

Für den Ex-Coach stünden nun aber andere Dinge wie Berufsleben und Familie im Fokus - oder selbst noch Handball zu spielen. Er hat die Margarethenhöhe mit der Gewissheit verlassen, einen passenden Nachfolger gefunden zu haben, und sich dem Drittligisten TV Aldekerk angeschlossen - wo er auch als Co-Trainer fungiert.

Alle Nachrichten aus den Essener Sport gibt es hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen